El drama de Alex y Charlotte Caniggia en la Justicia: podrían terminar presos

Alex y Charlotte Caniggia podrían terminar presos por una causa originada por un escándalo que protagonizaron en 2017.

Alexander "Alex" y Charlotte Caniggia no la pasan bien por estos días porque avanza el juicio por el cual los hijos de Claudio "Pájaro" Caniggia y Mariana Nannis tienen por un escándalo ocurrido en un boliche bailable en Córdoba en 2017. Como parte de esa causa, los dos están acusados por lesiones leves y amenazas al periodista Pablo Layús, quien en aquel entonces trabajaba en Intrusos -el programa de Jorge Rial en América TV- y fue testigo de un violento incidente en la discoteca Keops.

A través de sus redes sociales, el mencionado comunicador informó que la fiscal Mercedes Balestrini solicitó cinco meses de cárcel condicional para Charlotte, mientras que para Alex pidió la prisión en suspenso de un año y cuatro meses, lo mismo para su exmanager Fabián Alberto Esperón, que podría ser condenado a dos años y cuatro meses con el posible cumplimiento condicional.

Además, Balestrini ordenó que los tres sean derivados a los trabajos comunitarios y al tratamiento psicológico por todo lo ocurrido, por lo que quedarían dichas condenas en suspenso hasta que haya más novedades oficiales al respecto. De acuerdo con el medio cordobés Hoy en día, la pena para la influencer de 28 años podría ser más leve que la de su hermano debido a que se mostró arrepentida de haber roto el celular de Laýus, según informó Revista Pronto.

Incluso, el propio ex Intrusos fue quien reveló: “Ella reconoció, ni bien comenzó el juicio, sentirse muy disgustada por la rotura del teléfono, reconociéndolo también. Y es por eso que el juez lo valoró como algo importante”. Dentro del proceso judicial, se proseguirá con el alegato del abogado defensor y luego el juez de la Novena Cámara deberá analizar el caso, por lo que el veredicto con el probable castigo definitivo podría conocerse el miércoles 6 de octubre de 2021.

Alex y Charlotte Caniggia, una dupla explosiva en todo sentido...

La furia de Alex Caniggia por el juicio

Fiel a su estilo verborrágico, caliente y picante, el influencer de 28 años, que se fue en medio de un escándalo de Polémica en el Bar (América TV), se descargó repleto de ira durante la entrevista con Radio Universidad: “Es una causa imbécil, una causa inútil, no hubo nada. No va a haber condena porque nadie hizo nada, es una causa que ni fú ni fá. Nos hacen venir por el cholulaje de la Justicia de Córdoba, nada más... Si no fuéramos Caniggia no habría ninguna causa".