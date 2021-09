El insólito motivo por el que Charlotte Caniggia cerró su Instagram

Charlotte Caniggia cerró su cuenta por un insólito motivo pese a que en los últimos días hubo una ola de hackeos a celebridades argentinas.

Charlotte Caniggia sorprendió a todos este miércoles al cerrar su cuenta de Instagram. Usuaria activa de las redes sociales, muchos se preocuparon dado que en los últimos días fueron varias las celebridades que sufrieron hackeos, pero fue la misma mediática quien desmintió que se tratara de un problema de ciberseguridad y le contó a Virginia Gallardo el insólito motivo por el que decidió irse de la red social en la que tiene casi tres millones de seguidores.

"¿Qué pasó con Charlotte, que también desapareció?", quiso saber Rodrigo Lussich este miércoles en Intrusos, después de que contaran que Barby Silenzi se había alejado de las redes sociales por culpa de un hackeo. Pese a que la primera información del panel del programa de espectáculos de América fue que Charlotte Caniggia también había tenido un problema con la seguridad de su cuenta, Virginia Gallardo finalmente se mensajeó con la mediática, quien le reveló el insólito motivo por el que decidió cerrar su Instagram.

"Estoy hablando con ella, le dije ‘contame de tu cuenta por si te hackearon’ y me dijo que lo cerró ella porque ‘la gente anda muy chismosa’", comenzó contando la panelista de Intrusos. A la vez, Gallardo reveló que la hermana de Alex Caniggia le aseguró que en unos días volvería a abrir su perfil de Instagram, en donde tiene casi tres millones de seguidores y donde suele mostrar sus osados looks.

"Están muy pendientes de uno", contó finalmente Virginia Gallardo sobre lo que le dijo Charlotte Caniggia respecto al sorpresivo cierre de su cuenta de Instagram. Cabe recordar que la última aparición televisiva en Argentina de la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia fue en La Academia de Showmatch hasta el ritmo shuffle dance, donde el público determinó que abandonara el certamen y quien debía avanzar era Débora Plager.

Alex Caniggia le soltó la mano a Javier Milei

Hace unos días, Alex Caniggia sorprendió a todos al revelar que dejaría la televisión para comenzar una carrera en la política junto a Javier Milei, la gran sorpresa de las PASO 2021. Pero la ilusión al Emperador le duró poco. Después de escuchar que el economista liberal podría unirse al macrismo, Caniggia destrozó al "peluca", como lo había llamado de forma cariñosa anteriormente: "Milei me parece un panqueque y ahora se va para el Pro. Un impresentable". Pero eso no fue todo porque el ex MasterChef Celebrity 2 también consideró al economista como "un imbécil, extremo". De esta forma, Alex Caniggia le retiró su apoyo a Javier Milei.