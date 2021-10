El Dipy confundió a Perón con Menem y pasó un papelón en vivo

El cantante reapareció en el programa de Viviana Canosa y lanzó un comentario con el que quedó automáticamente en ridículo. Insólito momento protagonizado por El Dipy en A24 al confundir a Juan Domingo Perón con Carlos Menem.

En una nueva y lamentable aparición, El Dipy se presentó en el programa de Viviana Canosa para hablar de política. E hizo agua, una vez más. Esta oportunidad lo tuvo debatiendo sobre peronismo con el periodista Carlos Campolongo, y allí fue cuando el cantante de cumbia lanzó una afirmación sobre el tres veces presidente de la Nación que (obviamente) estuvo errada.

"Perón fue el primero en tener una Ferrari", lanzó, seguro, El Dipy. Al escucharlo, Campolongo tomó la palabra y lo corrigió en vivo: "Pero ese fue Menem". La incomodidad del artista operador fue tal que no se le ocurrió mejor idea que salir del paso con una excusa insólita: "Bueno, es lo mismo. Menem era peronista".

Por otra parte, El Dipy agregó un comentario lleno de saña y en claro desmedro contra las personas que son afines a la ideología peronista y del actual Gobierno Nacional: "Los peronistas odian a los militares pero aman a Perón que era militar". Así las cosas, y nuevamente en lo de Viviana Canosa, el exlíder de El Empuje volvió a hacer el ridículo. Y no pudo reconocerlo, claro está.

Flor Peña desmintió una fake news del Dipy y lo dejó en ridículo

Florencia Peña le desmintió una fake news a El Dipy, quien había divulgado en sus redes sociales que una película de la actriz habría cobrado un subsidio millonario desde el Estado. En su descargo, la celebridad le aclaró al cantante de cumbia cuál fue su rol en el filme y desbarató la operación que buscaba ensuciar su imagen por sus convicciones políticas.

“Sepan que el gobierno destinó 17 millones a Florencia Peña para subsidiar su película, La Panelista, mientras que a los jubilados les destinaron un bono de cinco mil pesos por única vez. Ese es el socialismo que se llena la boca hablando de justicia social”, reza la imagen que el músico publicó en su cuenta de Twitter, sin haber chequeado la veracidad de esa información.

Por su parte, la estrella de Flor de Equipo no tardó en acudir a su cuenta de la red social y responderle en público a El Dipy. “Esta operación es falsa. Esta película se hizo con el gobierno de Macri hace 3 años. Yo soy una actriz contratada, no fui productora, ¿sabés? Y se que ese crédito aún no se cobró porque el INCAA salió a aclararlo hace tiempo.Te lo cuento para que no quedes pegado en esta fake. Besos, rey”, escribió la actriz seguido de un emoticón de una mano que levanta los dedos índice y medio, en alusión a la icónica V peronista.