El desgarrador relato de Caramelito tras el fallecimiento de su hermano: "Lo vi morir"

La panelista retomó su ritmo laboral habitual, pero no pudo evitar quebrarse al relatar las últimas horas de vida de Martín Carrizo.

Hace ya dos semanas que una terrible noticia sacudió por completo la vida de Caramelito Carrizo y su familia. Su hermano Martín, falleció luego de una larga lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Luego de tomarse su tiempo para hacer el duelo, la artista regresó a la televisión y decidió hablar sobre esta dolorosa pérdida.

Como panelista de A la Tarde, programa conducido por Karina Mazzocco, Caramelito Carrizo contó con el espacio público para poder hacer su descargo y contar los detalles que le parecían pertinentes sobre el tema. Sin embargo, no pudo evitar quebrarse al rememorar las últimas horas de su consanguíneo, que falleció a los 50 años.

"Martín está en paz, como se merece. Me dejó un legado inconmensurable. Me enseñó a vivir y a morir. Lo vi morir, estaba al lado suyo cuando se fue. Me regaló su última mirada, y yo le regalé la mía", empezó por decir la famosa conductora frente a la pantalla de América TV, mientras se le empezaban a caer las lágrimas.

Asimismo, la famosa conductora también hizo un análisis sobre el complicado diagnóstico que le tocó atravesar a su hermano y con el cual luchó durante cinco años. "Él, y cada persona que atraviesa una enfermedad así, conviven constantemente con la aceptación. Es la dualidad de aceptar y luchar contra la muerte. Es muy fuerte", aseguró con gran dolor en su voz.

Por último Caramelito aseguró que, aunque el fallecimiento de su hermano le dolió muchísimo "la ayudó a cambiar su percepción sobre la muerte". "Tenemos culturalmente un concepto de la muerte, a la que le tememos, le escapamos. Pero les aseguro que yo me amigué con la muerte", aseguró la famosa artista mientras terminaba de secarse las lágrimas y se disponía continuar con el programa.

Un homenaje especial: Martín presente en todos los momentos

Como la muerte de su hermano aún es muy reciente, Caramelito lo suele tener en presente en cada momento de su vida y acordarse de él constantemente. Así es como el pasado 23 de enero, cuando se celebró el día del músico en Argentina en conmemoración al nacimiento de Luis Alberto Spinetta, la artista decidió dedicarle un posteo a su hermano, quien fue un gran baterista.

"Sos la música de mi vida. Feliz día", expresó la artista junto a una foto de los dos juntos cuando recién iniciaban su carrera dentro de los medios. Sin dudas, un gran recuerdo que siempre tendrá presente la panelista.