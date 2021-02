El desgarrador relato de Andrea Taboada sobre cómo sufrió violencia de género

La panelistas de Ángel de Brito se mostró conmovida por el femicidio de Úrsula Bahillo.

El femicidio de Úrsula Bahillo conmueve a la sociedad argentina. La joven es otra víctima más de un asesinato en manos de un hombre, el agente de la Policía Bonaerense Matías Ezequiel Martínez, su ex novio. Reflexionando sobre el suceso la periodista Andrea Taboada habló desde su experiencia y relató haber sufrido violencia de género: "Cuando me encerró en mi casa mostró su verdadera cara".

El femicida de Úrsula la tenía amenazada de muerte y aunque ella lo había denunciado en varias oportunidades por violencia de género jamás hubo un intermediario que acudiese para socorrerla. Debatiendo el triste episodio en "Los Ángeles de la Mañana", Andrea Taboada recordó que tuvo una relación violenta hace unos años y explicó cómo pudo “escaparse” de su pareja cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando.

La conductora contó: “Tuve alarmas, en realidad empieza con celos, con revisar celulares, revisar agendas, sospechar de adónde iba a trabajar, si iba a trabajar a una radio o a la otra. Al principio yo no me daba cuenta de que realmente no estaba bueno lo que me estaba sucediendo, lo estaba naturalizando”.

“Muchas veces me llamaba a las radios, yo trabajaba a las 6 de la mañana. Cuando empezás en la radio te dan esos horarios para pagar el derecho de piso. Él que era un hombre del medio, no lo entendía”, explicó Andrea mientras sus compañeras la escuchaban atentamente.

“Cuando me encierra en mi casa y no me quiere dar las llaves para salir, ahí es donde muestra otra cara, es lo que hablamos. Los hombres que son violentos empiezan a mostrar otra cara”, manifestó Andrea.

Luego, muy emocionada y al borde de las lágrimas, recordó cómo eran los episodios violentos que vivió con su ex pareja: “Se golpeaba la cabeza contra la pared. Yo estaba acá y por suerte esquivé el puño... Él estaba desbordado, en un momento me toma del cuello, no llega a ahorcarme, pero yo sí le alerto de lo que estaba haciendo”.

También señaló que tras cada pelea o episodio violento le pedía perdón y le decía que estaba arrepentido. “Tuve una alarma, llamé a mis hermanas un domingo. Ellas vinieron a hablar con él y se calmó. Al día siguiente me escapé de mi propia casa, me fui, dejé todo...”.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.