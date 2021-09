El desgarrador motivo por el que Pampita se retira de La Academia de Showmatch esta semana

Pampita no asistirá a La Academia de Showmatch por un triste asunto familiar.

Pampita faltó a La Academia de Showmatch esta semana, en donde desempeña el rol de jurado, y fue reemplazada por la cantante de cumbia Karina La Princesita. Ahora, el periodista Ángel de Brito informó que su ausencia se debió a un motivo familiar, y aparentemente, también faltará otros días de esta semana: hoy se cumplen nueve años del fallecimiento de Blanquita, la hija que compartía con Benjamín Vicuña.

A través de su cuenta de Twitter, De Brito explicó: “Para todos los que me preguntan: Pampita no estará hoy ni mañana, porque es el aniversario de Blanquita. Vuelve el viernes”. El tweet superó los 4 mil likes y varios usuarios de la plataforma le enviaron fuerzas a Pampita, durante esta difícil fecha para ella. Por otro lado, algunos se quejaron de que hayan puesto a Karina en el jurado, ya que también es participante en La Academia de Showmatch.

Aunque Karina dijo haberse sentido muy cómoda con sus compañeros de jurado, admitió que no le gustó tener que calificar a sus propios colegas. “Como participante, si a mí me ponés a evaluarme a un compañero que todavía no bailó y que todavía no se fue del certamen, me hace ruido. Es raro”, expresó. Además, contó que la producción estaba tan en apuros por encontraron un reemplazo para Pampita que no le quedó más opción que recurrir a ella.

La cantante de Corazón mentiroso contó cómo fue el momento en que le pidieron tomar el puesto. Un miembro de la producción le dijo: “Karina, tenemos este problema, te necesitamos”, y ella le respondió: “Se va a armar un quilombo bárbaro”. Después de mucha insistencia, terminó cediendo para colaborar con el programa. “Me parece que cualquier compañero hubiera hecho lo mismo”, sentenció.

Las palabras de Benjamín Vicuña por el aniversario de muerte de Blanquita

El exesposo de Pampita, Benjamín Vicuña, publicó una foto de Blanquita en su Instagram, junto con una dulce dedicatoria. “Hace nueve años, se detuvo el tiempo en tu mirada. Una mariposa longeva desplegó sus alas y yo intenté leerla como un papiro, sin entender la letra. Desde ese día, te lleno de cartas mi niña, cartas que van al cielo como mariposas borrachas”, comienza el posteo. “Te cuento nuestros días e imagino los tuyos. Nueve años que te disafraste de estrella, la más linda de todas”.

Blanquita, hija de Pampita y Benjamín Vicuña, falleció el 8 de septiembre de 2012 por una neumonía hemorrágica.

“Nueve años que brillas en nuestras miradas. Blanca mi niña libre, Blanca que habitas el silencio y bailas en medio de la risa de tus hermanos. Blanca que viajas en el tiempo. Sólo escribo para detener ese tiempo y volar entre las cartas. Escribo para ver si te quieres cambiar el disfraz por uno de estrella fugaz, para verte más cerca. Para saber que estas cartas llegan y si cuando tililas en la noche, es porque escuchas mis rezos”. Por último, Vicuña expresó: “Con toda mi fe en la profundidad de tu mirada y en el abrazo eterno que algún día nos daremos”.

El gesto de Pampita hacia Jimena Barón

Recientemente, Pampita le demostró su apoyo a Jimena Barón en La Academia de Showmatch, después de que una pareja bailara La tonta, una de las canciones más conocidas de Barón. “Primero que nada, le quiero decir a Jime que no es ninguna tonta, nunca lo fue. Vos sabés la gran mujer que has sido siempre, y que en todo caso el tonto habrá sido él, que perdió semejante mujer, semejante mamá y amiga, que tiene tantas cosas lindas y tanto para dar”, empezó Pampita.

“Así que La tonta nunca fue parte vos, tal vez te confundís con la palabra. Y a todas las tontas que están del otro lado, están a tiempo y salgan de ahí urgente, corriendo, hasta que el que esté al lado nunca las vea como una tonta. Ese siempre va a ser mi consejo", finalizó. Más tarde, Ángel de Brito hizo una reflexión sobre las palabras de Pampita y dijo que quizás ella se había sentido identificada por su historia con Vicuña, que la engañó con la China Suárez en 2015.