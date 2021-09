El desgarrador llanto de Flor Peña: "Tenía una vida horrible"

La actriz se sinceró en su programa de TV sobre cuánto la angustian las desigualdades sociales. Florencia Peña se quebró en vivo y pidió justicia tras una tragedia que se podría haber evitado.

Florencia Peña no pudo contener sus lágrimas en Flor de Equipo ante una gran injusticia que vivió un niño de ocho años en San Vicente. El programa conducido por la actriz, que toca temas de actualidad, abordó el caso de un nene que falleció al caerse en uno de los piletones de una planta depuradora y Peña lanzó una cruda reflexión al respecto.

“Pareciera que hay vidas que no importan. Ayer estuvimos hablando de un caso de un chico de 13 años que había desaparecido y estaba todo el país buscándolo. Pero este pibe se cae en una pileta, un chiquito de ocho años con una vida horrible, y no le importa a nadie. Esto es lo que me duele de nuestra realidad”, comenzó su descargo la estrella de Flor de Equipo y, de esa manera, señaló la hipocresía que reina en la sociedad.

La actriz continuó su discurso e hizo alusión a la ausencia del Estado ante la situación que ese nene atravesaba: “¿¡Pero cómo no actúa minoridad con cinco chiquitos en situación de calle, con una mamá y un papá drogados!? Actúa minoridad con la gente de clase media, de clase media alta. ¿No actúa minoridad con la clase baja? Son Los Nadies de los que hablaba Eduardo Galeano. ¡Son vidas que valen todas iguales!

“Era crónica de una muerte anunciada. Acá falló todo. Falló el Estado. Detrás de esa muerte absolutamente injusta hay una familia, cinco chiquitos en situación de calle que necesitan que el Estado los mire. De eso estamos hablando. Nadie los miró”, siguió Peña y remató: “Lo están custodiando para que la gente no entre a prender fuego, no para que no le pase algo más a alguien, no les importa nada. Es espectacular”.

Contundente respuesta de Flor Peña a El Dipy

Florencia Peña se vio en la obligación de defenderse de una falsa acusación que El Dipy había lanzado en sus redes sociales. “Sepan que el gobierno destinó 17 millones a Florencia Peña para subsidiar su película, La Panelista, mientras que a los jubilados les destinaron un bono de cinco mil pesos por única vez. Ese es el socialismo que se llena la boca hablando de justicia social”, había escrito el cantante de cumbia.

Por su parte, la artista salió arremetió con datos y dejó en ridículo a Dipy: “Esta operación es falsa. Esta película se hizo con el gobierno de Macri hace 3 años. Yo soy una actriz contratada, no fui productora, ¿sabés? Y se que ese crédito aún no se cobró porque el INCAA salió a aclararlo hace tiempo.Te lo cuento para que no quedes pegado en esta fake. Besos, rey”.