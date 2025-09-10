El desesperado pedido de Jonatan Viale a Milei al aire de TN: "No"

Jonatan Viale le hizo un contundente pedido a Javier Milei en pleno vivo.

A pocos días de las elecciones provinciales que terminaron con un triunfo del peronismo sobre La Libertad Avanza por 13,7 puntos, Jonatan Viale utilizó su espacio en TN para enviar un mensaje contundente a Javier Milei. En su editorial, pidió autocrítica y advirtió sobre los riesgos que enfrenta el oficialismo si no corrige el rumbo.

“Por eso, el Gobierno nacional tiene que hacer autocrítica. Algo —o mucho— hicieron mal para que el kirchnerismo tenga chances de volver”, lanzó el conductor. Luego enumeró una larga lista de posibles errores: “¿Fue el Garrahan, fue la discapacidad, fueron los jubilados? ¿Fue Spagnuolo? ¿Fue el maltrato a los gobernadores, al PRO, a los periodistas? ¿Fue el no saludo a Jorge Macri? ¿Fue el fentanilo? ¿Fue Libra? ¿Fue Pareja, el Gordo Dan, el armado de las listas? ¿Fue el Nene Vera? ¿Fue todo eso junto?”.

Viale subrayó que el oficialismo perdió un caudal importante de votos en las últimas elecciones provinciales: “En comparación con la última elección legislativa, el PJ sumó 375.000 votos, LLA y el PRO perdieron 1.500.000 votos, hubo 2 millones más de ausentes y el voto blanco o nulo sumó 426.000 votos. Son datos. Y no te podés enojar con los datos”.

Para el periodista, la conclusión es clara, y no dudó en exponerla desde el editorial de su programa en medio de un tenso clima político: “Piensen en qué hicieron mal: mucha gente se quedó en la casa, votó en blanco o anuló el voto, y el peronismo creció un poquito. ¿Qué perdieron? Básicamente, los votos del PRO y de los radicales”.

Qué dijo Viale tras el triunfo de Axel Kicillof

En otra parte de su editorial, Viale pidió no sobredimensionar el resultado bonaerense y recordó la experiencia reciente de Horacio Rodríguez Larreta. “A veces nos dejamos comer por la coyuntura. En 2021 se decía: ‘Larreta ya es presidente’, ‘Larreta ganó en la Ciudad’, ‘Larreta ganó en Provincia’. Bueno, Larreta sacó 11% y perdió las PASO contra Patricia Bullrich. Y fíjese cómo terminó Larreta”, reflexionó.

El conductor fue categórico: “Guarda con decretar que Kicillof es el próximo presidente de Argentina, porque en dos años, Larreta pasó de presidente a candidato a concejal de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que agranda e ilusiona al kirchnerismo es que sacaron el 47% de los votos en una provincia que significa el 37% del padrón nacional. Ahí tenés una base pesada para octubre y para 2027".