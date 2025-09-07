Jonatan Viale se bajó del barco y hundió a Milei tras las elecciones: “Tiros en el pie”

Jonatan Viale disparó contra el Gobierno de Javier Milei.

Fuerza Patria se impuso con suma holgura en las elecciones de este domingo 7 de septiembre, donde hasta 12 millones de bonaerenses emitieron su voto para decidir quiénes ocuparan las bancas en disputa (la mitad de ellas se renuevan con este sufragio). Previo a que se conociera el resultado oficial, en muchos canales se venía cubriendo la democrática jornada, incluyendo TN con la conducción de Jonatan Viale.

En determinado momento, con los comicios cerrados y con las bocas de urna en su apogeo, el trabajador de la televisión criticó duramente al Gobierno actual, ennumerando especialmente os grandes escándalos que han rodeado a la gestión de Javier Milei en los últimos tiempos.

¿Qué dijo Jonatan Viale sobre el Gobierno de Javier Milei?

"Hubo una sucesión de tiros en el pie como nunca se vio de un gobierno, desde el Caso Libra para acá. Lo que pasó con el dólar, lo que pasó con el Garrahan, la tragedia de Bahía Blanca, el fentanilo, el caso Spagnuolo, las marchas por el tema discapacidad, la pelea con Luis Juez dos días antes de las elecciones. Todo eso lo van a tener que moderar, no se pueden seguir disparando en el pie", manifestó el conductor en TN.

"¿Se esperaba una derrota? Era posible. ¿Esta diferencia? Me parece que no. Esperemos el dato oficial, pero no están contentos con una diferencia que podría ser mayor a ocho puntos", completó en dicho momento, cuando no estaba en los papeles de nadie una brecha de casi 13 puntos como la que se anunció cerca de las 21 horas, cuando ya el 82% de las mesas estaban escrutadas.