El desconsolado llanto del hermano de Silvina Luna durante el velorio

A una semana del fallecimiento de la modelo, se filtró una foto de la angustia del hermano de Silvina, su único familiar directo vivo.

Ya pasó una semana del fallecimiento de Silvina Luna, la actriz de 42 años que murió tras luchar con un problema renal derivado de la mala praxis practicada por Aníbal Lotocki. El pasado miércoles 6 de septiembre, se realizó el velorio de la modelo y salió a la luz una de las fotos más desgarradoras: su hermano Ezequiel llorando desconsoladamente.

La despedida de la exparticipante de Gran Hermano 2001 tuvo lugar una semana después de su fallecimiento debido a que la Justicia había ordenado su autopsia. Una vez que la misma fue realizada, se autorizó el velorio y posterior entierro de su cuerpo en el panteón de actores del cementerio de la Chacarita.

Amigos, compañeros de trabajo y familiares se acercaron a darle su último adiós a Luna; sin embargo, hubo una foto que recorrió las redes y generó gran emoción. En la misma, se puede ver a Ezequiel, el único hermano de Silvina, llorando desconsoladamente y refugiándose detrás de unos lentes de sol y una gorra visera.

Ezequiel era el único familiar vivo que le quedaba a Silvina, ya que ambos habían perdido a sus padres hace varios años atrás. En los últimos meses, el joven fue un pilar fundamental en la vida la actriz. Incluso, en una de la últimas entrevistas que brindó, Luna profundizó sobre el vínculo que tuvo con Ezequiel: "Con mi hermano somos súper cercanos, súper amigos y compañeros. Siempre fuimos muy unidos. Yo tuve mucha protección sobre él desde muy chico y, obviamente, cuando pasó lo que pasó se vino a vivir acá y estamos todo el día hablando y nos vemos casi todos los días".

Una figura se accidentó camino al funeral de Silvina Luna y preocupa su salud

Silvina Luna tuvo su último adiós este miércoles 6 de septiembre en el Panteón de actores y amigos, familia y celebridades del medio pudieron despedir sus restos. Pero no todos pudieron llegar hasta el cementerio ubicado en Chacarita: una reconocida figura se accidentó antes de llegar al lugar y su salud es delicada.

“Le quiero mandar un beso a Gabriela Trenchi que no pudo ir al funeral porque se cayó”, mencionó una panelista de DDM (América TV). “Esta ahora en silla de ruedas, no se si va a poder ir a la marcha de esta tarde. Parece que se esguinzó cuando fue a la Chacarita”, completó.

También, reveló que “esta muy frágil” de salud. “La otra vez cuando hicimos la nota la hizo acostada en la cama, no podía estar de pie”, apuntó Mariana Fabbiani, quien también le envió buenas energías a la empresaria textil que se encuentra luchando por su vida.

Gabriela Trenchi denunció en la Justicia a Aníbal Lotocki, médico cirujano actualmente inhabilitado para ejercer la medicina, en el año 2015 luego de que este le colocara hilos tensores en los glúteos. Según relató en su momento, Lotocki le puso algo diferente a lo que ella le había pedido. “Me sacaba grasa de las rodillas para poner hilos tensores y yo le dije que no quería nada que no fueran hilos tensores con mi grasa. Pero Lotocki me colocó otro material en todas las piernas, sin preguntarme, lo cual hizo ebullición en mi cuerpo. Cuando terminó la cirugía estaba ensangrentada y vendada de los pies a la cintura. A las dos horas me mandó a mi casa”, rememoró en una entrevista de abril pasado a C5N.