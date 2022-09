El desconsolado llanto de Luis Ventura en América TV: "Se fue"

Luis Ventura rompió en llanto en plena transmisión del programa Secretos Verdaderos, emitido por América TV. Qué le pasó al reconocido conductor y especialista en farándula argentina.

Luis Ventura se largó a llorar en una nueva edición de Secretos Verdaderos (América TV), ciclo en el que repasa la vida y obra de diversas personalidades de la farándula. Tras la muerte de Carlitos Balá, el pasado jueves 22 de septiembre a los 97 años, el periodista le dedicó un programa y no pudo contener la emoción.

Mientras sonaba la tradicional canción "Aquí llego Balá", Ventura comenzó a lagrimear y luego le dedicó unas sentidas palabras al humorista, a quien conoció en la infancia. "Me crié con este señor, fue el señor que me abrió las puertas de su casa cuando yo era un pibe, cuando de mi colegio me mandaron a hacerle una nota a un famoso. Yo tenía 13 años. Mi padre me trajo el teléfono de un grande, de Tato Bores, que me mandó a cagar, en esos términos".

Frente al rechazo de Bores, su padre le pasó el teléfono de Balá, quien lo atendió "como si fuera el presidente de la Nación". "Se preocupó por mi necesidad y le dio una nota a un pibe que entraba a la adolescencia. Fui solo, con un grabador y me dio un abrazo, masas, café con leche…me hicieron sentir como si fuera el primer argentino. Y así crecí, y siempre lo quise", agregó.

Luis Ventura lloró en América TV la muerte de Carlitos Balá.

Incluso, Luis Ventura recordó que volvió a encontrarse con el comediante, a quien se cruzaba muy seguido en el Teatro Astro. "Balá en el teatro era mi vecino de camarín, estaba sordo y no escuchaba bien, pero cuando alguien le decía que yo había llegado, salía de su camarín y venía al mío. Me hacía una rutina de 25 ó 30 chistes", manifestó. Y volvió a lamentar su muerte: "Se fue, me parece que no me guardé nada con él".

El drama de salud del hijo de Luis Ventura

Luis Ventura le dedicó un emotivo mensaje a su hijo, Antonio, por lo avances en su terapia del lenguaje. Aunque si bien el periodista prefiere mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal se refiere, esta vez compartió su alegría al ver el progreso del niño.

"Antoñito todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente", reveló Ventura hace algunas semanas atrás sobre la salud de su hijo de 8 años, producto de su anterior relación con Fabiana Liuzzi. En ese mismo momento también confesó: "Hay momentos que son difíciles porque neurológicamente hay que entender y saber leer lo que le pasa, muchas veces".

Sin embargo, parece que las terapias para la estimulación del lenguaje de Antoñito van muy bien, motivo por el que Ventura quiso dedicarle unas emotivas palabras en sus redes sociales. A través de su cuenta oficial de Instagram y junto a algunas fotos de padre e hijo juntos, el panelista de A la Tarde abrió su corazón.

"Armemos nuestra vida... proyectemos cada una de nuestras horas... ¡Siempre se puedeee!", escribió Luis Ventura. Rápidamente, el posteo alcanzó miles de likes y cientos de comentarios de personas que le demostraron su apoyo.