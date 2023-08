El cuadro de salud de Silvina Luna sería "irreversible": "Hay que pedirle a Dios"

El entorno de Silvina Luna hizo un urgente pedido para los seguidores de la modelo, en medio de su internación.

Se dieron a conocer desalentadoras actualizaciones sobre la salud de Silvina Luna, quien continúa internada en el área de terapia intensiva del Hospital Italiano por una insuficiencia renal. A pesar de que la modelo había presentado una leve mejoría, su cuadro empeoró nuevamente. En este contexto, Ezequiel, el hermano de Luna, dio nuevas declaraciones al respecto que despertaron una gran preocupación en el mundo de la farándula.

Tras varios altibajos, causados por la mala praxis del doctor Aníbal Lotocki, el cuadro de Silvina se agravó notoriamente. La modelo estaba a la espera de un trasplante de riñón. Sin embargo, ahora los médicos explicaron que su falla renal sería irreversible y que no queda más opción que esperar.

Según informó el periodista Damián Rojo en Bien de Mañana (El Trece), Silvina "está en estado crítico". "Si bien no hay información oficial, yo estoy intentando comunicarme con su hermano, que por ahora no está respondiendo. Las últimas comunicaciones oficiales fueron ‘recen por ella’ porque no hay mucho más para hacer, solo esperar”, amplió.

En tanto, el panelista informó que los médicos no creen que Luna pueda recuperar la calidad de vida que tenía antes de su internación. "Una profesional me contó el otro día que el cuadro a nivel renal es irreversible. Es muy difícil que se recupere. Creo que, en este momento, hay que pedirle más a Dios que a la ciencia con lo que pueda pasar con Silvina Luna”, detalló.

Por último, Rojo añadió que desde el entorno de la modelo no dan demasiada información nueva, ya que el cuadro permanece igual desde hace varios días. "La vida que conoció ya no existe. Ahora solo hay que esperar, porque si la familia no comunica nada es porque sigue todo igual”, concluyó.

Filtran un triste detalle sobre la salud de Silvina Luna: "Se venía preparando"

Paula Varela reveló en Socios del Espectáculo (El Trece) que Luna se venía mentalizando desde hace meses para atravesar este momento. "Ayer me dieron esta mala noticia. Pensábamos que todo estaba en positivo. Yo les decía 'pero si ella había salido de terapia y estaba mejor...'. Y me dicen 'no, en realidad la sacan de terapia por una cuestión anímica para ella, pero ella siempre estuvo en el quinto piso pero con los cuidados de terapia intensiva'", comenzó la panelista.

Fue entonces cuando soltó un devastador detalle: "Me dicen que ella, en algún punto, se venía preparando. Sabía que era duro lo que le venía, y que por mucho tiempo se estuvo preparando con distintas terapias, fue a ver a mucha gente que le venía contando cómo iba a estar y lo que podía sentir. Y otras cosas muy íntimas que nos reservamos".