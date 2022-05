El comentario machista que le hicieron a Florencia Peña en la calle

La conductora Florencia Peña habló del polémico cruce que tuvo con el papá de un compañero de la escuela de sus hijos.

Fiel al estilo picante que la caracterizó en las primeras emisiones de su nuevo programa, Flor Peña contó la polémica devolución que un padre del colegio de sus hijos le hizo por su debut en América TV. "Yo soy muy graciosa y no paro de co… .", disparó.

En un tono entre enojado y humorístico, Flor contó que el padre en cuestión es de un compañero de Felipe, su hijo menor, y dio detalles de cómo fue el encuentro mientras esperaban la salida de los chicos del jardín de infantes. “No saben lo que me pasó hoy. Resulta que fui a buscar a los chicos a la escuela, porque soy una madre muy presente. Tengo tres nenes: Toto, Juan y Felipe. Fui puntualmente a retirar al más chiquito a la escuela”, comenzó.

“Estoy parada ahí, diez madres, un padre: saquen ustedes sus propias conclusiones. Mujeres, mujeres, mujeres… y un varón. Bueno, ese varón que había se me acerca y digo por dentro: ‘Otro más que me va a venir a decir algo’, pero se acerca y me dice: ‘Hola, que tal’”, agregó, sin escatimar en humor irónico.

Acto seguido, la conductora contó cuál fue la gota que rebalsó el vaso en el insólito diálogo: “Y lo que me dice después, es el típico no aclares que oscurece: ‘A mí, el programa me encantó, me hacés reír un montón’, como diciendo a mí sí me gustó, a todo el resto no”, bromeó. “Después encima me dice: ‘Y eso que a mí las mujeres no me hacen reír eh...¡Paraaaa! ¿Qué es esa afirmación de a mi las mujeres no me hacen reír? Como si fuera una máxima universal, esa cosa de las mujeres en el humor”.

El descargo de Flor Peña

“En serio, pasa en los grupos que dicen: ‘Traela a fulana porque nos hace falta una mirada femenina...’, no entiendo, chicos, yo no veo de cerca, no veo de lejos, ¿y voy a tener una mirada femenina?. No es así, porque sino también está esa cosa del humor que dicen que si es graciosa no co… No quiero decirlo fuerte porque sino se ponen mal, pero ustedes saben, y es horrible cuando dicen: ‘Si es graciosa no debe de ser muy co…'“, cuestionó.

Muy directa, Flor soltó un mensaje final para todos los que la critican: “Y yo les quiero decir algo: yo soy muy graciosa y no paro de co… . Me levanto a la mañana y soy muy graciosa. No, de verdad, terminamos con esto, no tiene nada que ver ser graciosa con lo que haga en la cama. Vos podés no ser nada graciosa y tampoco... porque te pasa o no te pasa, y yo disfruto la vida”,