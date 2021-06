El comentario gordofóbico de Cris Morena a Jey Mammon: "Vos bajando un poco"

La productora estuvo en el programa de Los Mammones y sorprendió al conductor con un comentario fuera de lugar.

Cris Morena es una de las personalidades más reconocidas de la televisión argentina. A 30 años de la creación del éxito de Jugate conmigo, la persona detrás de ficciones como Chiquititas o Casi Ángeles estuvo en el programa Los Mammones, por América TV, y fue entrevistada por Jey Mammon sobre los hitos de su carrera.

Al momento del segmento “Las 21 a las 21″, donde los invitados deben contestar 21 preguntas, Jey le preguntó sobre un posible regreso de Jugate conmigo. Cuando Morena contestó que era posible, el periodista aprovechó para indagar más: “¿Quién podría conducir la remake del programa? ¿Vos?”. “Santiago del Moro... Vos, bajando un poco”, deslizó la productora, haciendo un gesto para dar a entender que se refería al peso de Mammon.

“Siempre tan esteta, Cris. Me encanta”, afirmó el conductor con una sonrisa. “O sea que yo no tengo chances”, agregó el panelista Gabriel Schultz, provocando la risa de los presentes. “No, no, mentira. Fue un chiste. Digo que sí porque sería algo alucinante, pero en realidad no lo haría. De verdad no creo, o no sé”, admitió Morena.

Más adelante, Mammon le preguntó sobre su vida sentimental. “¿Estás sola vos ahora? Perdón, con todo respeto”. Cris se sinceró: “Yo nunca estoy sola. Lo bueno es que nadie lo sabe”. Ante su respuesta, el estudio se colmó de aplausos y la invitada dedicó una mirada cómplice a la cámara.

El recuerdo de Romina Yan

“Yo creo que la gente no se va cuando uno vive en uno. Como que las personas se van de viaje pero están adentro de uno”, dijo Cris. “Ella, tanto a mi, como a mis nietos y a la gente que ama, nos da señales permanentes de todo. Yo creo que está en las mariposas y los colibríes. Y mi nieta me pregunta: ‘¿Cómo hago para pensar que está en las mariposas?’, Y creé que están en las mariposas y van a estar en las mariposas. Sé que está, sé que aparece. Yo vivo en la ciudad y tengo mariposas y colibríes”, contó. “Como las que tenés estampadas en la ropa”, le señaló Jey, a lo que Cris admitió con una sonrisa tierna

“Todo lo que hago tiene que ver con conectar con ella y tener la integridad que se necesita para estar al lado de alguien como ella”, concluyó la productora sobre su hija, fallecida en 2010.