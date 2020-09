El Cantando 2020 en su peor momento: no es lo más visto ni en El Trece El certamen de canto no repunta y ahora no solo pierde con Jesús, la novela de Telefe, sino que tampoco supera al programa de Guido Kaczka.

22 de septiembre, 2020 | 17.37 Una nueva semana en la competencia de las noches de la TV abierta porteña comenzó con Guido Kazcka que crece en audiencia y los momentos culminantes de Jesús que le permiten estar primero en la preferencia de la audiencia. Pero lo más llamativo de la noche fue la caída en picada que sufre el Cantando 2020 que no es ni lo más visto en El Trece. Impuesto a las Grandes Fortunas La novela bíblica de Telefe se impuso como lo más visto de la noche con un pico de 14.4, mientras que Bienvenidos a bordo llegó a una marca máxima de 10.7. Luego el certamen de canto de El Trece marcó un pico de 11.4 y pasó al frente frente a Educando a Nina con 9 puntos. Por estos motivos, tras ganar las tres franjas, Telefe se quedó con el rating del día, por una diferencia de 2.2 puntos. Promedio del día por canal Telefe: 9.3. Eltrece: 7.1. El Nueve: 2.7. América: 2.3. Televisión Pública: 0.4. Los tres programas con más rating Jesús: 13.7. Alas rotas: 10.3. Bienvenidos a bordo: 10.

