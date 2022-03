El calvario que vivió Toti Cilberto en VideoMatch: "La gente me miraba y decía pobrecito"

El humorista reveló la difícil situación que vivió con Marcelo Tinelli. Toti Ciliberto también se mostró a corazón abierto sobre los años en los que sufrió bullying escolar.

Toti Cilberto fue uno de los grandes humoristas que tuvo Marcelo Tinelli en VideoMatch. Sin embargo, sus comienzos no fueron para nada fáciles puesto que esperó mucho tiempo para poder ser observado en escena. En diálogo con América, el protagonista reconoció haberse disfrazado de loro durante meses sin poder tener ni un segundo en la pantalla.

Recordando su inicio en VideoMatch, Toti Ciliberto reveló que no fue nada fácil dar el puntapié inicial dentro del programa: "Entré de grande al medio, primero me recibí de profe de Educación física y después empecé a estudiar teatro con Ricardo Bartís. Empecé en el Parakultural, con un grupo que se llamaba Tiro libre, actuábamos en los clubes. Ahí estuve seis meses disfrazado de loro, esperando entrar…".

“´Ya vas a entrar, estamos buscando el momento´, me decían… El asistente de piso era Miguel Ángel Rodríguez en ese entonces. Querían que estuviera en croma, a un costado, para que estuviera arriba de él, se ve que Marcelo no encontraba el momento, ya la gente me miraba y decía ´pobrecito´… Lo copado era cuando terminaba el programa y decían que no había salido…Al final salí una sola vez disfrazado de loro…”, agregó Toti Cilberto.

El calvario que vivió Toti Ciliberto en su adolescencia: "Yo sufrí mucho"

Toti Ciliberto decidió hacer pública una difícil situación que atravesó en su vida. Cuando era adolescente, el humorista que triunfó en VideoMatch fue víctima de bullying y reveló cómo hizo para salir adelante de una situación que lo atormentó al nivel de no querer salir de su casa y llorar mirándose al espejo.

“Yo sufrí mucho en la adolescencia porque tenía un acné muy importante y no conocíamos que se llamaba bullying lo que te hacían en ese momento. No quería ir a bailar, ni a la escuela, la verdad lloraba cuando me miraba en el espejo y era muy triste”, reveló Ciliberto, en diálogo con Flor de la V en América.

Tras momentos de tristeza, Toti decidió hacer humor con su propia situación y eso fue lo que lo llevó a revertir las burlas: “Lo bueno de todo es que dije ‘ya que se ríen de mí, me voy a reír yo también’. Primero empecé diciendo ‘hola, llegó la junta nacional de granos’, ‘hola, llegó el choclo’, ‘me salió una cara en el grano’. Empecé a gastarlos también a ellos, nos empezamos a divertir y creamos como un vínculo”.

“Siempre digo que tiene mucho que ver, no lo que se dice, sino cómo se dice. Porque podés decir cosas con buena onda o con mala onda y así son recibidas”, agregó Toti Ciliberto, que también habló de sus comienzos en VideoMatch y lo difícil que fue aparecer en cámara pese a estar dentro del programa conducido por Marcelo Tinelli.