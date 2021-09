El calvario que vive Agustina Cherri con su hija: "No sé cómo voy a hacer"

La actriz dio a conocer una limitación que tiene Muna, la hija que tuvo con Gastón Pauls. Agustina Cherri dejó en claro que se trata de un problema relacionado a la faceta artística de la niña.

Agustina Cherri reveló que su hija, Muna Pauls Cherri, tiene una faceta artística muy presente y se refirió a cuánto le cuesta pensar la idea de que forme parte del medio artístico. La niña que tuvo junto con el actor Gastón Pauls tiene un carisma especial cuando interpreta sus canciones, pero Cherri dio a conocer el motivo que la limita.

“Ella desde muy chiquita canta, de los cinco o seis años. Había un recurso de amparo por el que no se le podía mostrar la cara, hasta que un día se sentó y me dijo: ‘Mamá quiero mostrar lo que hago’. Tengo pánico y siento que no va a poder con nada”, comenzó su descargo la actriz de Los Ricos No Piden Permiso, en alusión a sus propios miedos ante la exposición de su hija.

Cherri, a pesar de sus temores, informó que Muna está próxima a cumplir su mayor sueño: compartir su arte con la gente. “Tantos años se preparó para ser cantante que ahí está, componiendo sus canciones y por grabar un disco con sus temas. Ella tiene un manejo de la situación, una relajación… eso me da tranquilidad. Tiene muy en claro lo que quiere. La llamaron de una compañía para grabar un disco y dijo que no porque la iban a llevar para otro lado”.

“Está componiendo sus temas: es una profesional. Le pedís cualquier canción y te la saca. Es movilizante. Me dijo que quiere componer en inglés y trabajar en el exterior. No sé cómo voy a hacer para soltarla, pero ya arrancó su camino”, continuó la actriz de Chiquititas en el programa de televisión conducido por Juana Viale.

Inesperada renuncia en la novela que Agustina Cherri protagonizará

Hace algunas semanas, la actriz Leonor Manso reveló que decidió no continuar con las grabaciones de la tira La 1-5/18, antes de su estreno. “No me daba el cuerpo ni la mente para hacer teatro y tele al mismo tiempo. Estuve como cinco meses, así que tenía bastante grabado. Es una pena porque era un grupo y una historia hermosa, y hay lindo clima en esa grabación”, explicó la artista. Y agregó: “Me fui con mucho dolor, porque siempre en Polka hemos hecho cosas muy lindas, como esta, y este era un grupo de compañeros hermosos. Se lo dije a Adrián Suar y se lo tomó bien. Conmigo siempre es muy cariñoso. Y mis compañeros también, les dio pena como a mí”.