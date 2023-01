El calvario de Romina de Gran Hermano con sus hijas: "Se perdió todo"

Romina Uhrig, una de las participantes de Gran Hermano, relató una delicada situación con sus hijas en una íntima conversación con Lucila "La Tora" Villar.

Romina Uhrig se abrió en una charla con Lucila "La Tora" Villar y expresó cómo era el día a día con sus hijas antes de entrar a la casa de Gran Hermano. La participante del reality show de Telefe se conmovió tras recordar distintas situaciones y además, habló de su reciente separación.

"No es de orgullosa, pero me encantaría poder darle todo a mis hijas, quiero que estén más conmigo, no quiero que estén con él", expresó Romina, mientras se encontraba en el patio junto a "La Tora". "No quiero estar dependiendo de nadie, no quiero, basta, eso no", agregó.

Al mismo tiempo, reveló qué fue lo que determinó la separación con quien era su pareja hace poco tiempo. "No llegábamos a pagar las cuentas, irnos de vacaciones, la plata que él venía invirtiendo de repente se perdió todo", detalló la exdiputada, lamentándose por lo ocurrido.

"Para colmo eso no me afectó a mi, pero a él le afectó un montón. En vez de poder superarlo juntos, no se pudo", dijo la participante de Gran Hermano. Ya se había referido a sus hijas en más de una oportunidad, mostrando una gran devoción por ellas y sobre quienes se expresó para poder darle lo mejor en caso de ser la ganadora del reality.

Romina confrontó a Daniela y la dejó en la cuerda floja de Gran Hermano: "Mentirosa"

La eliminación de Thiago generó un quiebre en la casa de Gran Hermano (Telefe) y Daniela, alias "Vengañela", fue duramente cuestionada por Romina Uhrig, quien se le plantó de frente y puso en duda su estrategia de juego. "Mentirosa", aseveró la otrora diputada del Frente de Todos.

En una charla de mujeres, Julieta y Romina confrontaron a Daniela y pusieron en jaque sus versiones cruzadas sobre si mandó o no a Thiago a placa. "A ella le dijiste que votaste a Thiago y a mí me dijiste que no. A mí me dijiste una cosa y a ella, otra. Eso nos genera desconfianza. A alguna de las dos nos mentiste”, arremetió Romina, al hueso y provocando una mirada de disgusto en Daniela.

"No lo puedo decir. Es un tema de Thiago y mío”, se excusó Daniela, dejando en claro que no sería fácil quebrarla. La negativa no le gustó nada a sus compañeras y Romina dictaminó: “Le mentís a ella y me mentís a mí. Nosotras nunca te mentimos. No está bueno que mientas porque quiere decir que no confiás en nosotras”.