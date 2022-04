El calvario de Gonzalo Heredia que reveló en PH: "Deprimido"

Gonzalo Heredia fue a PH Podemos Hablar, programa conducido por Andy Kusnetzoff, y reveló en Telefe cuál fue el drama personal que vivió.

Gonzalo Heredia pasó por PH Podemos Hablar (Telefe) y compartió un calvario particular por el que pasó hace muy poco tiempo. Ante la atenta mirada del conductor Andy Kusnetzoff, el actor repasó algo que le ocurrió en su carrera profesional vinculado con la televisión y que, sin dudas, lo marcó para siempre.

El reciente protagonista de La 1-5/18 (El Trece) fue uno de los invitados para la exitosa vuelta del programa que lideró el rating en el prime time de los sábados durante todo el 2021. Junto a él estuvieron en el estudio su colega Luciano Castro, la influencer Belu Lucius, el músico Abel Pintos y la bailarina Micaela Viciconte, mientras que la cantante María Becerra se bajó a último momento aunque nadie explicó los motivos de su ausencia.

Gonzalo Heredia reveló en PH su calvario: "Estuve deprimido"

Como parte de la sección habitual de Podemos Hablar por Telefe, el artista de 40 años pasó al frente cuando tocó la consigna "los que aprendieron a reírse de sí mismos". Entonces, ya desde el principio se sinceró y comentó: "En un momento de mi vida empecé a construir en la realidad esa vida como el galán, el recio, el malo... Se me instaló en la vida como una forma de ser".

Gonzalo Heredia reveló su calvario en PH por Telefe.

Sin embargo, reconoció que algo lo marcó para siempre y así contó semejante anécdota personal: "Una vez estaba nominado para los Martín Fierro, no sé si la primera o la segunda vez, lo perdí y por eso estuve deprimido". "Estuve mucho tiempo sentado en mi casa sentado en el living mirando por la ventana todo un día", profundizó Gonzalo Heredia.

Al mismo tiempo, opinó que "los premios son una caricia y hay que trabajar con ese ego". En la misma línea, explicó por qué aquel momento significó un momento bisagra para él: "A partir de ahí me di cuenta de que no era yo esa imagen que estaba construyendo, y una vez que pude reconstruir esa imagen me empecé a reír de eso".

PH aplastó en el rating a El Trece en su vuelta

El programa de Andy Kusnetzoff hizo 9 puntos de promedio al aire y tocó un techo de 11.1. En tanto, su competencia directa (El Trece) apenas llegó a las 7 unidades con las películas del ciclo Cine Trece; mientras que en el promedio estuvo en alrededor de 6.