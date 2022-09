El calvario de Flor de la V por sus dos hijos: "Estoy devastada"

La conductora de televisión contó el momento que viven sus hijos y confesó que ella no lo está procesando bien. Los mellizos de Flor de la V se fueron de viaje y la diva los extraña.

Flor de la V se mostró muy acongojada en Intrusos por una situación que viven sus hijos de 11 años. La conductora y actriz dejó en claro que se trata de un momento de alegría y diversión pero para ella significa un desafío nostálgico como madre, ya que implica un despegue por parte de sus retoños preadolescentes.

"Les voy a decir una cosa. Mis hijos se fueron de viaje de egresados, traté de distraerme todo el programa y no pensarlo. Les juro que estoy devastada, se los voy a decir. No dormí, a las cuatro de la mañana no podía pegar un ojo pero bueno. Vamos a ver que me pasa hoy", comenzó su descargo la presentadora de La Pelu.

De la V contó que a las 3 de la mañana llevó a sus hijos al colegio, ya que el viaje comenzaba en la puerta del establecimiento. "Estoy devastada", remató la actriz y reveló que les escribió cartas a sus hijos porque se iban a ausentar una semana de su casa. "¿Hay necesidad de salir a las 3 de la mañana? Yo decía, 'si me duermo me voy a levantar mal'. Entonces me puse a ver Spencer, un bajón", enunció la celebridad.

Flor de la V sobre el intento de magnicidio a Cristina Kirchner

"Se me heló la sangre, las diferentes emociones que se apoderaron de mi cuerpo fueron el miedo, la incertidumbre y una profunda tristeza. Jamás vi un hecho semejante en plena democracia. ¿Qué pasó?", expresó De la V sobre el momento en que se enteró lo que vivió CFK. Y agregó: "¿Cómo llegamos hasta acá? Es muy evidente que el atentado y la gravedad de este violento hecho no es algo individual e inocuo. ¿Qué hubiera pasado si mataban a la vicepresidenta de la nación?".

Flor de la V cuestionó a José Luis Espert, quien minimizó lo ocurrido en la puerta de la casa porteña de la vicepresidenta y sumó: "¿Cómo se llama si un político no puede salir a la calle y no puede expresar sus ideas públicamente por temor a un atentado? Cuando sucede algo de esta dimensión, la democracia se degrada", en una nota publicada en Página 12. Y reflexionó:" Hay una construcción política y social que sostiene esa violencia. Hay sectores de ultraderecha, algunos medios y parte de la derecha y algunos políticos que fueron generando estos mensajes de odio sistemáticos sobre una persona: la yegua, asesina, chorra, debe morir".