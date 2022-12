El calvario de Dominique Metzger en Qatar: "Estoy en el hospital"

Dominique Metzger, periodista de TN, fue atendida de urgencias en Qatar y mostró cómo es el sistema de salud allí.

Dominique Metzger, conductora de TN (Todo Noticias), tuvo un problema de salud durante su estadía en Qatar, país al que viajó para cubrir el Mundial Qatar 2022, y mostró en sus redes sociales cómo es el sistema de salud allí.

La periodista de Todo Noticias fue al hospital por una disfonía y filmó un video para mostrarles a sus seguidores todos los detalles sobre la salud en Qatar. “Bueno, amigos, estoy en el hospital. Vivo experiencias yo... Estoy afónica y me vine a ver en el hospital", contó.

"Hay una recepción femenina, de mujeres y ahora tengo que esperar que me llamen y te atienden todas mujeres, enfermeras, médicas, personal todo femenino. Eran todas mujeres", sumó en el clip, en el que se veía el espacio repleto de únicamente mujeres. Debajo, escribió: "Viviendo otra experiencia en Qatar. Hoy viví ir al sistema de salud pública. Es todo de primer nivel, sector solo para mujeres donde trabajan solo mujeres y me dieron todos los medicamentos gratis”.

Dominique Metzger sufrió un robo en Qatar

Por otro lado, la conductora de TN vivió una situación desesperante durante su estadía en Qatar: le robaron la billetera con todo su dinero y documentos importantes. “Me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo. Esta es la Policía y me mandaron acá a hacer la denuncia porque aseguran que está todo vigilado y que la van a encontrar a la billetera que tenía los documentos, plata, las tarjetas, que obviamente es lo que más me preocupa. Lo otro no me importa nada”, contó Metzger.

“Veremos qué pasa. Lo que uno no esperaba vivir, lo vive”, concluyó. Y agregó que al igual que en el hospital, los sectores entre hombres y mujeres están divididos también en la comisaría. "Me hicieron pasar a un sector de espera solo para mujeres, porque está todo dividido. El sector que está allá están los hombres. Llegás al mostrador principal y te derivan. Ahora viene a atenderme una policía mujer, vamos a ver qué me dice”, sumó.

Más tarde, contó que la policía le dijo que se quedara tranquila, que su billetera iba a aparecer: "Me mandaron a la comisaría y ahí noté las diferencias culturales. Los policías hombres no te registran, no te ven. Te dicen: ‘Andá para ese sector’. Y era solamente para mujeres, muchas con su vestimenta típica. Como sos mujer, te tienen que atender policías mujeres”.

Algo que le llamó mucho la atención a Dominique fue que cuando le tomaron la declaración, le preguntaron qué pena quería para el ladrón. "Yo pensé que había entendido mal por la traducción, pero no: insistían por preguntarme qué pena quería para el ladrón, si quería que lo condenaran a 5 años de cárcel, si quería que lo deportaran...Insistían por preguntarme qué pena quería, que yo la podía decidir. Pero no, yo decía que quería que aparecieran mis cosas. Yo no quería ponerme en el lugar de la justicia. Se me puso la piel de gallina, porque me pareció muy fuerte”, confesó.