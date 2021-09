El calvario de Benjamín Vicuña tras separarse de la China Suárez: "Está triste"

Tras los rumores de infidelidad, personas cercanas a Benjamín Vicuña dijeron que él "quiere cuidar" a la China Suárez de las mentiras.

Benjamín Vicuña se separó de la China Suárez recientemente y, tras los rumores de que él la engañó con una moza en Córdoba, allegados al actor chileno aseguraron que esta historia es falsa y que él está muy afectado desde que salió a la luz.

Todo comenzó cuando se divulgó que la moza, llamada Marianela, había tenido un vínculo corto con Benjamín Vicuña un tiempo atrás, cuando él había viajado a Córdoba por trabajo y aún seguía en pareja con la China. En diálogo con Ciudad Magazine, fuentes cercanas a Benjamín dijeron que ellos dos se separaron por otros motivos, y no por infidelidades.

Además, agregaron que Vicuña “está triste por las mentiras que se decían sobre él”, que están intentando que su separación se dé de la forma más prolija posible y que él está intentando “cuidar a la China Suárez para que no estén bombardeándolos con rumores infundados”. Por último, dijeron que Vicuña no conoce a Marianela. “Benjamín fue a Córdoba hace dos años por trabajo y ni recuerda haber conocido o haberse sacado fotos con esa chica”.

Qué dijo la supuesta amante de Benjamín Vicuña

La mesera se comunicó con el periodista Ángel de Brito mediante un mensaje de texto que decía: “Respecto al tema que me plantearon últimamente personas ajenas a mi entorno, de mi boca y de forma consciente no van a salir palabras que puedan tener una finalidad destructiva”. “¿Qué quiere decir con esto? Que algo pasó, porque sino decís ‘es mentira’ y se acabó todo el tema”, reflexionó de Brito.

En otro de los mensajes, Marianela agregó: “No estoy a favor de chismes de rumores, lo encuentro una forma de comunicación de muy baja vibración. Deseo luz a toda esa situación, transmutación, perdón, cura”, y los panelistas de Los Ángeles de la Mañana (LAM) se burlaron del discurso espiritual que usó en su defensa y la compararon con Ivana Nadal.

Más tarde, la cordobesa publicó en sus historias de Instagram: “Hola. No me gusta estar en el medio de todo esto. Lo que están diciendo NO ES CIERTO, nunca pasó nada con Benjamín Vicuña más que coincidir en mi lugar de trabajo. Aclaro para terminar con este tema!”. De Brito también se comunicó con el actor y le preguntó si todo esto era cierto, a lo que él le respondió: “Hola, buen día. Es absolutamente falso. No puedo salir a aclarar cada rumor. Yo intento mantenerme al margen pero es insoportable”.

La versión de Estefanía Berardi sobre la infidelidad de Benjamín Vicuña

La periodista Estefanía Berardi fue la que dio la primicia en Mañanísima. Según su relato, Benjamín había conocido a la moza de Córdoba una noche, cuando fue al bar donde ella trabaja. Después de su encuentro íntimo, él le empezó a contar que estaba en un mal momento con la China Suárez e intercambiaron sus números. “Le pasó el teléfono para quedar bien y después la bloqueó porque no quería saber más nada”, aseguró Berardi, y agregó que la chica había terminado tan enojada que se lo contó a todo el mundo.