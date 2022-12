El calvario de Ángela Torres que impactó a Andy Kusnetzoff: "Nos moríamos"

La cantante y actriz sorprendió al revelar la dramática situación que vivió en un viaje. Ángela Torres recordó el terror que sintió en dicha experiencia.

Ángela Torres recordó un traumático momento que vivió en una playa de Menorca en un reciente viaje. La hija de Gloria Carrá se encontraba con un amigo cuando una tormenta hizo que su tarde se tornara una experiencia olvidable.

"Estábamos recorriendo la isla de Menorca, que se puede recorrer toda caminando y bordeando. Es precipicio, mar y después no hay árboles, no hay nada. Es todo", comenzó su descargo la cantante en diálogo con Andy Kusnetzoff en el ciclo PH, Podemos Hablar. "Con mi amigo estábamos caminando, estuvimos como 40 minutos caminando. Estábamos en el medio de la nada, completamente solos, un día de sol absoluto. De la nada nos sentábamos, volvíamos ahí a hanguear, queríamos llegar a una playita", agregó.

Torres recordó que en un momento se dio vuelta y vio una gran nube negra detrás suyo. "Dijimos 'hay que volver'. Empezó a haber viento, estábamos en el medio de la nada, solo descampado y precipicio. De la nada empieza a llover. Estábamos en malla, no había mucho margen para ir a otro lugar y de la nada empiezan a caer una piedras enormes", continuó la celebridad. "Caían y no se rompían, eran gigantes. Nos tiramos cuerpo a tierra, nos tapamos como pudimos con una mochilita. Terminamos todos lastimadísimos, moretoneados. No había un árbol, ni un lugar para protegerse. Yo pensé que nos moríamos los dos, no teníamos cómo taparnos", cerró.

La cantante contó que después empezaron a caer piedras más livianas y se animaron a salir corriendo, en el camino encontraron una camioneta donde los dejaron subirse y de esa forma lograron salvarse.

La revelación de Gloria Carrá sobre la crianza de Ángela Torres

"Una va aprendiendo constantemente a ser madre y no es que te las sabés todas y hacés todo bien. Uno va aprendiendo en la marcha. Fui madre a los 27 años de Ángela, a los 38 de Amelia y fui una mamá muy distinta con Amelia que con Ángela. Esto no quiere decir que haya sido mala madre con Angela, fue diferente", comenzó su descargo la actriz Gloria Carrá en diálogo con AM 540. Y sumó: "Seguí trabajando como siempre y estando sola con una nena fue más difícil. Tengo en claro que las veces que faltaba era porque estaba trabajando y Angela lo sabe también. La cosa es cuando vos tenés que trabajar para vivir y comer. Si estás en otra situación es distinto por más de que siempre está muy mal que el padre no aporte".