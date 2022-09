El blooper de Lizy Tagliani en ¿Quién es la máscara?: terminó en el piso

La reconocida conductora protagonizó un divertido momento en el programa de Telefe.

Lizy Tagliani protagonizó un blooper en ¿Quién es la Máscara? y terminó tirada en el piso. En el inicio de la segunda temporada del programa al aire de Telefe, la conductora y humorista quiso competir contra un participante, pero las cosas no terminaron como ella esperaba.

La situación se dio después de la presentación Mamba, una famosa disfrazada de pez que sorprendió con su tono de voz y su forma de bailar. Luego de que el jurado diera su veredicto y opinaran que debajo de la máscara podían estar Jimena Barón, Iliana Calabró o Fátima Florez, todos se pusieron a bailar al ritmo de la cumbia, incluida Mamba quien hizo unas piruetas que sorprendieron a todo el jurado.

Luego de ver las piruetas que realizó la participante, de la que aún se desconoce su identidad, Lizy Tagliani quiso competir contra ella: "Esto es una guerra: investigadores versus personajes". Rápidamente, la humorista se acercó al escenario y pidió que le despejen la zona porque iba a hacer un truco. "¿No te querés sacar los zapatos por las dudas?", preguntó Oreiro. "No, prefiero desnucarme antes que me vean los dedos", replicó Tagliani entre risas.

"No tengo abajo un bombachón, pero espero que la cámara me ayude", lanzó Lizy mientras se acomodaba. Luego, sentenció: "Mamba vos no lo vas a hacer. Que Dios me ayude, esto lo hago por mis hijos". A continuación, la humorista hizo una especie de vertical que terminó de la peor manera: no pudo mantener el equilibrio y cayó de espaldas al suelo.

Natalia Oreiro estalló contra el jurado de ¿Quién es la Máscara?: "Un papelón"

Natalia Oreiro explotó contra los jurados investigadores de ¿Quién es la Máscara? (Telefe) y los "mandó a trabajar". En el primer domingo de revancha del reality de canto, la conductora no toleró una actitud de Karina "La Princesita", Lizy Tagliani, Wanda Nara y Roberto Moldavsky y los frenó en seco en medio del programa.

La situación se dio al inicio del programa, justo antes de que empezaran los shows de los famosos enmascarados. Para marcar una diferencia con las emisiones anteriores, Natalia Oreiro descendió desde un soporte desde el techo al estilo de una comedia musical, pero no contaba con que el grupo de investigadores la acompañara en la apertura. Los cuatro jurados empezaron a bailar al ritmo de la conductora con una coreografía, pero a la actriz uruguaya no le gustó en lo absoluto.

"No chicos no, paren, paren. ¿Qué es esto?", frenó en seco Oreiro e hizo que la música y los bailarines frenaran. Indignada por el tipo de show que estaban brindando, la conductora continuó: "Es un papelón".

En tono de broma pero manteniendo la seriedad, la exprotagonista de Solamente Vos hizo una fuerte crítica hacia la producción: "Yo tengo un cuerpo de baile precioso y vienen estos acá atrás mío". Un tanto sorprendida, Wanda Nara replicó que "lo habían dado todo", pero Oreiro no se mostró convencida. "Vayan a su lugar a trabajar, a investigar que en realidad ni eso hacen bien", sentenció la conductora molesta.