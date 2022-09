El anuncio de Viviana Canosa que sorprendió a todos: "Tengo muchas ganas"

La periodista lanzó un inesperado mensaje a través de sus redes sociales.

Viviana Canosa utilizó sus redes sociales para hacer un anuncio vinculado a su actividad periodística. La exconductora de A24 aún no cerró contrato con ningún canal de televisión ni emisoras radiales, pero el mensaje compartido en su cuenta de Twitter generó una gran sorpresa en sus seguidores.

En medio de rumores que la vinculan a La Nación Más y Radio Rivadavia, Viviana Canosa realizó un posteo en su cuenta de Twitter en el cual invita a sus seguidores a participar de un vivo de Instagram. "¡Próxima semana hacemos un Instagram Live y hablamos de todo!", indicó.

A principios del mes de septiembre de 2022, Canosa también hizo un vivo en dicha red social que tuvo más de 35 mil espectadores. "Los extraño y tengo muchas ganas de conectarme con ustedes", subrayó la periodista, quien se encuentra a la deriva ya que todavía está sin trabajo.

El tuit que escribió días atrás llegó a los 10 mil me gustas y 1200 retuits. Cabe recordar que desde su renuncia a A24 hubo un sinfín de reacciones en torno a lo sucedido, desde los programas de televisión hasta en las redes sociales, así como también el testimonio de Daniel Vila, dueño de América TV.

Reapareció Viviana Canosa y explotó contra todo América TV

Viviana Canosa habló a fondo sobre el contexto de su renuncia a A24 y la batalla contra todo América TV. La periodista no dio ninguna entrevista, sino que se mostró a través de un vivo de Instagram que duró media hora, en el que tocó distintos temas que apuntan directamente contra el canal.

A un mes de su renuncia, Viviana Canosa reapareció pero no fue en ninguna pantalla de la televisión argentina. Mediante un vivo en su cuenta de Instagram, acompañada del equipo de producción que estaba en su programa, rompió el silencio para realizar declaraciones en torno a este tema. "Siempre después de cada episodio pude decir y hacer lo que quería, pero esta vez fue imposible", expresó. "Yo no pensé en la plata y no pensé en mi ego, solo pensé en no defraudarme y no defraudarlos a todos ustedes", agregó Canosa tras el hecho.

Por otra parte, se refirió al momento en que su programa Viviana Con Vos salió al aire sin su presencia: "Como si esto fuera poco, el lunes me desayuné con otra noticia. Fue una gran provocación la que hicieron conmigo". Visiblemente fastidiada, Canosa se quejó de la decisión del canal y la interpretó como un ataque. "Diez minutos, la cortina musical del programa. Diez minutos donde yo no aparecía, aparecía una silla vacía. Lo sentí como violencia psicológica no solo conmigo, sino con todos ustedes que me siguen a diario", manifestó. En esa línea, la conductora se victimizó y agregó: "Estuve en todas las listas negras habidas y por haber".

Frente a su despido, varios medios se interesaron en sus servicios y su futuro laboral estaría a punto de cerrarse. Radio Rivadavia y La Nación Más fueron quienes se contactaron para realizar ofertas concretas, luego de la rescisión oficial de su contrato.