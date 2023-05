El angustiante momento de una figura de El Trece: "Me salvó"

Una figura del programa se quebró en vivo y relató el angustiante el complicado momento que atraviesa.

Una figura muy importante de El Trece se quebró en vivo y no pudo contener la emoción al hablar de un tema que lo tiene muy angustiado. El reconocido artista hizo un fuerte descargo y generó gran conmoción entre todos los presentes.

La situación se dio durante Pasa Platos Famosos, el nuevo ciclo gastronómico que conduce Paula Chaves por la pantalla de El Trece. Allí, Gabriel Oliveri, el reconocido periodista y conductor se largó a llorar en vivo al contar el mal momento que atraviesa tras perder un ser muy querido.

Luego de que uno de los participantes lo eligiera para formar parte de su equipo tras presentar un platillo de ñoquis de su mamá. Entonces, reveló el dolor que atraviesa: "Yo soy una persona que trabajo de estar bien y siempre trato de estar bien. Hace un mes y medio me pasó algo horrible y, en vez de quedarme en casa, cuando me dijeron de este programa me vine para acá porque si no era quedarme y que me chupe la cama y la depresión". "Así que este programa a mí me salvó", añadió Oliveri.

En este marco, profundizó: "Cuando uno trabaja de relaciones públicas, trata de estar bien porque los que pueden estar mal son los clientes, así que yo trato de darle lo mejor a la gente, pero estoy pasando un momento súper difícil". "Esto se lo quiero dedicar a la persona más importante que tuve en mi vida que es mi mamá, Carmen, que partió. Mi papá tenía un almacén en el interior y ella 11.30 se iba a cocinar. Y como tantas mujeres, trataba de conformar a los hijos todos los días que siempre preguntaban ‘¿qué hiciste hoy?’. Y ella siempre trataba de hacer comida rica para todos. Cocinar, cocinaba solamente Carmen, era la única", sentenció.

No va más: la decisión de El Trece que enfureció al elenco de ATAV

La segunda temporada de ATAV fue una de las grandes apuestas de El Trece para este año. Sin embargo, el rating no acompañó y las autoridades del canal comenzaron a tomar decisiones que enojaron a los actores y dejaron expuesto a Arián Suar.

"La gente sabe cuando un trabajo está hecho con todo y no engaña. Me produce emoción. No me parece bien que cambien de horario, desorientan a la gente que sigue la ficción", sostuvo Virginia Lago, una de las actrices consagrada que formó parte del elenco de Argentina, tierra de amor y venganza. En un principio, la tira comenzaba a las 22 horas y ahora cada emisión comienza a las 23.15, por lo que la gente que se había enganchado con la historia pudo verse perjudicada.

Pero los constantes cambios de horarios no fue el único motivo que enfureció a los actores. Según contó Ángel de Brito, los editores del canal "metieron mano" en la ficción producida por Pol-ka y eliminaron las escenas de temas que no "rendían" en las redes.

"Apenas empezó la novela, en El Trece empezaron a percibir que, en las redes sociales, muchos cuestionaban la parte de la dictadura que trata la novela. Son temas fuertes, que algunos generaba tristeza y a otros rechazo", señaló el conductor de LAM. “Entonces cuando vieron esos comentarios por parte del público y que los números no acompañaban, pusieron editores, que no pertenecen a Pol-Ka, a reeditar la novela", continuó.

A raíz de esto, tanto los espectadores como los actores manifestaron su indignación. "Empezaron con la tijera 'pum, pum', y los actores dicen 'me cortaron esta escena que era fundamental', no sé qué escena se refieren, pero sienten que desvirtuaron la historia", sentenció el periodista.