El alegre posteo de La China Suárez en medio del escándalo con Wanda Nara e Icardi

'La China' Suárez sorprendió a sus seguidores mostrando su felicidad en Instagram, en medio de la polémica con Wanda Nara y Mauro Icardi.

‘La China’ Suárez fue señalada como “la tercera en discordia” entre Wanda Nara y Mauro Icardi después de que salió a la luz que ella y el futbolista tuvieron algo a espaldas de la empresaria. Hace algunos días, la exestrella de Casi Ángeles volvió a la Argentina después de haber estado tres meses en Madrid, España, con sus tres hijos, su mamá y una niñera. En medio de la polémica, sorprendió a sus seguidores con una publicación muy alegre.

Suárez transitó todo el escándalo desde Europa, a donde viajó para grabar una película. Durante días consecutivos, su nombre resonó y sigue resonando en las redes con una gran intensidad. Mientras tanto, ella siguió usando sus perfiles personales como siempre lo venía haciendo: subiendo fotos de lo mucho que estaba disfrutando España, la compañía de sus hijos y las salidas nocturnas a bares y restaurantes.

Ahora, 'La China' publicó un video con Amancio, el hijo que comparte con su expareja Benjamín Vicuña, de quien se separó este año. En el clip, aparece el pequeño pronunciando por primera vez la palabra “mamá”, mientras ella grita eufórica: “¡Dijo mamá!”.

Vicuña, padre de Amancio y Magnolia, y Nicolás Cabré, papá de Rufina, se comunicaron con Suárez para pedirle que por favor volviera antes de España ya que los dos extrañaban mucho a sus hijos. Así lo contó Yanina Latorre, panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM). “Nico Cabré y Vicuña hablaron con ella porque quieren que vuelva lo antes posible para poder ver a sus hijos”, aseguró.

“Tanto Cabré como Vicuña estaban bastante enojados con la China porque querían que vuelva al país para ver a sus hijos. Vimos un posteo de Benjamín con sus dos hijos, pero evidentemente en el medio pudo haber pasado algún tipo de pelea, algún reproche, algo de todo el quilombo del Wandagate que provocó esto”, agregó Danel Ambrosino.

La carta de ‘La China’ Suárez tras el Wandagate

Durante días, Suárez mantuvo el silencio hasta que, finalmente, publicó un comunicado en sus historias de Instagram al respecto. En él, dijo que Icardi había sido quien se le insinuó primero, con la promesa de que estaba en un mal momento con Wanda y a punto de divorciarse, y que el hecho de que toda la culpa haya recaído en ella fue por el hecho de ser mujer, tal como le pasó en situaciones anteriores.

“Me ha tocado relacionarme con hombres a los que le he creído siempre sus palabras: que se estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son de dominio personal de cualquier mujer. Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y, sobre todo, profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos”, expresó en uno de los párrafos del posteo.