El accidente de Malena Guinzburg en Masterchef: "Me voy a desmayar"

En medio de la concentración para preparar su platillo, Malena Guinzburg sufrió un terrible incidente que la tuvo al borde la descompensación.

A medida que avanzan las jornadas de MasterChef Celebrity, el nivel de exigencia es cada vez más alto, por lo que los participantes tienen que demostrar sus ganas de avanzar en la competencia para lograr pasar a la próxima instancia. Sin embargo, muchas veces, en el afán de destacar, los cocineros terminan por lastimarse y esto es lo que le sucedió a Malena Guinzburg en la emisión del 15 de febrero.

La velada de martes de MasterChef Celebrity contó con un desafío muy particular: la cocción de carnes exóticas como protagonistas de los platillos. Así es como, dependiendo del lugar en donde se hubieran ubicado en cada isla, a los participantes (Malena Guinzburg, Catherine Fulop, Paulo Kablan y Juariu) tuvieron que sacar a relucir su lado creativo y su talento culinario para preparar recetas con carne de vizcacha, yacaré, rana y llama según correspondiera.

Luego de distanciarse del programa durante una semana por haber quedado afectada frente a la suba de contagios de coronavirus en MasterChef Celebrity, Guinzburg retomó el ritmo con un platillo de vizcacha al escabeche. Sin embargo, era tal su concentración por querer llegar a tiempo con el platillo, que terminó por sufrir un fuerte incidente que le generó mucha impresión.

Cuando Malena abrió en cajón en busca de un utensilio en específico para continuar con su escabeche, se encontró con un cuchillo muy afilado que, como no lo vio, terminó por cortarle profundamente uno de sus dedos, el cual no dejaba de sangrar. "Me voy a desmayar, me voy a desmayar", empezó por decir Guinzburg mientras corría la mirada de su mano que estaba siendo curada, ya que le daba mucha impresión el incidente que acababa de sucederle.

Malena Guinzburg se sinceró sobre su difícil pasado en MasterChef

Si hay algo que destaca de la personalidad de Malena Guinzburg es la capacidad que tiene de hacer humor de las diversas situaciones que atraviesan su vida. Así es como, a penas vio el tipo de carne que le tocó cocinar en la velada del martes de MasterChef Celebrity, la actriz aprovechó para hacer un chiste sobre la vizcacha y el problema que ella sufre el vista, lo que hizo reír a todos sus compañeros.

En este marco, mientras Malena cocinaba, Santiago del Moro se acercó a conversar con ella y le consultó si, más allá del humor que utiliza, había sufrido bullying sobre su problema de estrabismo, entonces Guinzburg se sinceró por completo. "Posta la pasé muy mal con el tema del bullying, pero más que nada con el tema del peso, la gordura", comenzó por decir y agregó que "sufrió por parte de sus compañeros y cuando iba a comprar ropa".