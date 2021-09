Eduardo Fort le contestó a Rocío Marengo tras el escándalo: "El amor no se mide"

Eduardo Fort se sorprendió por la catarsis de Rocío Marengo en Showmatch y salió a responderle duramente con una serie de mensajes que envió a LAM.

Eduardo Fort salió a responderle a Rocío Marengo después del potente descargo que realizó la actriz en medio de La Academia de Showmatch, acusándolo de no apoyarla en su trabajo. El hermano mayor de Ricardo Fort habló en Los Ángeles de la Mañana sobre la catarsis de su pareja, dio su parecer desde Miami y reveló que estaban en crisis desde hace unos días.

Rocío Marengo sorprendió a todos el martes por la noche al apuntar contra Eduardo Fort en medio de la pista de La Academia de Showmatch. La bailarina hizo una poderosa catarsis en la que blanqueó toda su decepción por la falta de apoyo que siente por parte de su pareja desde hace 8 años. Pese a que es un hombre de muy bajo perfil, sorprendido por todo lo que sucedió, el hermano mayor de Ricardo Fort decidió salir a responderle a su pareja a través de una serie de mensajes que le envió a Pía Shaw y que la periodista reveló en la emisión de este miércoles de Los Ángeles de la Mañana.

"El amor para mí, en mi pareja, no se mide por ir a un programa de televisión", comenzó resumiendo Eduardo Fort sobre su parecer, además de contarle a Shaw que Marengo venía "colapsada" desde hace un tiempo. Según Fort ese es el motivo por el que se dieron las últimas peleas de la participante de La Academia y la "forma en que está en el programa". En ese momento, la angelita agregó que en la pareja no había diálogo por una discusión que tuvieron y que para él "no tenía sentido".

"Quien me conoce sabe que no me gusta la televisión, que no me gusta el medio y no la paso bien. Tampoco estoy de acuerdo en medir una relación de pareja yendo a un programa de televisión", agregó el mayor de los Fort en sus mensajes a Pía Shaw. Para cerrar su descargo por la catarsis de Rocío Marengo, Eduardo Fort afirmó: "No me rasqué las bolas en Miami, sino que no paré de trabajar además de darme la vacuna. Así como ella trabaja, yo tengo una empresa con mil empleados a cargo y no paro de laburar todo el tiempo".

La hija de Eduardo Fort disparó contra Rocío Marengo

Pero así como Eduardo Fort salió a contestarle a Marengo también lo hizo su hija Macarena. La joven le mandó un duro mensaje a Ángel de Brito para que lo leyera al aire. "Yo no sé las decisiones de mi papá con su pareja. Ese es un tema de él. Pero por mi parte, del lado de hija, yo quiero lo mejor para mi papá y, después de esto, Rocío no va a ser de vuelta bienvenida a mi familia, a mi vida", disparó Macarena.

"Se lo mandé a ella, pero se ve que hablar en tele puede pero no tiene tiempo para responder un mensaje", siguió leyendo el conductor de LAM. En ese momento, de Brito le preguntó a Macarena qué era lo que más le había molestado del descargo de Marengo y la respuesta fue contundente: "Todo lo que dijo. Las formas. Sabiendo que mi papá no es una persona mediática, ¿por qué lo dice en la tele y no en la intimidad? Uno siempre tiene que medir sus palabras, más sabiendo la cantidad de gente que te ve y la repercusión que puede tener en la familia. Tengo dos hermanos, de 14 años, que van al colegio y capaz les hacen comentarios no debidos"