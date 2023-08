Edith Hermida no le tuvo compasión a Viviana Canosa: "Disfrazada"

La histórica panelista de Bendita TV destruyó a la conductora de +Viviana. El informe que revivió un viejo enfrentamiento entre las colegas.

Edith Hermida y Viviana Canosa hace tiempo que son "enemigas". La panelista histórica de Bendita no deja pasar las oportunidades para apuntar contra la conductora, pero fue inesperado que la victoria de Javier Milei en las PASO 2023 le daría un nuevo argumento.

En sus clásicos informes, en el programa de El Nueve repasaron las críticas de Canosa contra Lilia Lemoine, la influencer cosplay que es candidata a diputada por La Libertad Avanza. La presentadora de LN+ fue muy dura con ella porque en una entrevista que le hicieron a la joven, cuando le preguntaron de qué se disfrazaba, respondió: “Ahora estoy disfrazada de candidata a diputada”.

“Dice que está disfrazada de candidata a diputada, ella es cosplay, se disfraza y juega a ser otra persona. Es muy cercana a Milei, siempre venía al canal con él. Y ahora esta chica que lo peina es candidata a diputada", sostuvo Viviana en su programa y agregó: ¿La locura no es total? Bueno, capaz que le gusta más vestirse de mujer maravilla y le importa tres pitos la ley de alquileres. Ocupar puestos para lo que no estás preparado, también es corrupción”.

Tras ver el tape, Edith Hermida opinó y fue lapidaria: “No sé por qué se enoja tanto Viviana con la futura diputada, eran amigas y tenían buena onda. Además, ella está disfrazada de periodista independiente también, de alguna manera”. Por su parte, Beto sumó con humor: “Yo creo que lo que tiene que hacer Lemoine ahora es disfrazarse de Canosa”.

La desesperación de Edith Hermida que alarmó a Beto Casella

Edith Hermida vivió un momento de creciente tensión al aire de Bendita TV y cruzó a Beto Casella tras acusar a sus compañeros de El Nueve de un polémico suceso. "Estoy desesperada", sentenció la mediática llevando preocupación al estudio.

Todo empezó cuando Casella notó a Edith inquieta y decidió preguntarle por el tema, cortando la dinámica del show: "¿Se puede saber qué pasa? Veo movimientos, que te parás...". Sin titubeos, la panelista contestó: "Vine con mi celular y no lo encuentro. Me lo robaron acá, adentro del estudio".

"Sos tan dispersa que no podés asegurar que viniste con el celular", retrucó Beto restándole importancia al asunto y dando por zanjada la preocupación de Edith. Insistente, la locutora arremetió: "Seguro, me lo robaron". Cortante, el conductor hizo del problema de Edith un debate entre el resto del staff y aseguró: "No, acá no hacen esas cosas ni mucho menos tenemos un ladrón en el estudio...".

"No sé... La última vez que lo vi fue acá, en el estudio. Estoy desesperada, no me puedo concentrar, chicos", cerró Edith, quien no quiso escuchar a sus compañeras, entre ellas Any Ventura, que le preguntaron si no habría dejado el teléfono en el camarín de vestuario. Más allá del susto, al día siguiente de la acusación, Edith reapareció en Instagram con una serie de stories grabadas desde un celular, aunque no reveló de qué dispositivo se trataba.