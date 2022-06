Edith Hermida fulminó a Rusherking por sus declaraciones sobre La China Suárez: "Eso no se hace"

Edith Hermida hizo un filoso comentario tras la declaración de amor de Rusherking a "La China" Suárez.

Desde que Rusherking confirmó su romance con “La China” Suárez en PH, Podemos Hablar (Telefe), las críticas hacia la nueva pareja se intensificaron aún más. Esta vez fue Edith Hermida, panelista de Bendita (El Nueve), quien soltó una opinión letal tras escuchar al cantante hablar sobre su flamante relación.

Lo que más indignación le generó a Hermida y a los usuarios de las redes sociales fue cómo Rusherking superó tan pronto a María Becerra, su expareja, con quien había terminado su relación hacía apenas unos pocos meses. Al confirmar su relación con Suárez, Rusherking dijo que está muy enamorado y que hacía mucho tiempo que no se sentía así, como si sus sentimientos por Becerra nunca hubiesen sido reales.

“Yo, la única marcación que le haría a Rusherking, me encanta esta pareja con ‘La China’ y está todo bien, pero él dice: ‘Hace mucho que no me sentía así’, y hace cinco minutos estaba de novio con María Becerra”, se quejó Hermida al tratar el tema en Bendita.

Mientras algunas de sus compañeras del panel se mostraron en desacuerdo y sostuvieron que al menos Rusherking estaba siendo honesto, Edith se mantuvo firme en su posición y le dio un consejo al artista: “No, no, no. Perdón, ¡pero eso no se hace! Consejo de amiga, Rusher, no se habla así”.

Las declaraciones de Rusherking sobre su romance con “La China” Suárez

Al confirmar su romance por primera vez en PH, Rusherking expresó: “Estoy en un momento muy bueno de mi carrera. Estoy muy enamorado y muy bien. Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hacía mucho que no me sentía así, así que estoy disfrutando mucho de ese proceso”.

Y sobre la manera en que se conocieron, el cantante reveló que comenzaron hablándose por redes sociales hasta que se vieron por primera vez en un evento. “Fue medio mutuo, nos conocimos en una fiesta y nos estuvimos mirando toda la noche. Nos hicimos los boludos, yo no sabía si avanzar o no porque de verdad yo soy muy respetuoso y no me gusta pasarme. Aparte no la conocía, veníamos hablando pero no teníamos mucha confianza”, detalló.

Por último, Rusherking aclaró que no se sintió para nada cómodo con el video que se filtró de los dos besándose en la fiesta posterior a los Martín Fierro, el cual terminó por confirmar los rumores de romance. “Tuve la mala suerte de que me grabaran en el Martín Fierro cuando estaba ahí en una, pero a mí no me gusta exponerme con alguien que estoy ahí conociendo porque me parece mucho”, cerró.