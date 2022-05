Edith Hermida estalló contra El Hotel de los Famosos: "¿El futuro es esto?"

La panelista Edith Hermida se mostró fulminante en torno a las últimas decisiones que se tomaron en el reality El Hotel de los Famosos (El Trece).

Las continuas polémicas de El Hotel de los Famosos (El Trece) siguen dando que hablar y en Bendita TV (El Nueve) no quisieron mantenerse afuera de los debates. Y fue la panelista Edith Hermida quien encendió la mecha con una fuerte acusación para la producción del reality. "¿El futuro es esto?", estalló.

Todo comenzó cuando en el programa de El Nueve analizaron cómo la autodenominada "Familia" fue eliminando, lentamente, a muchos participantes gracias a un juego estratégico. Muy afilada, Edith presentó su teoría sobre el final de El Hotel de los Famosos y sentenció: “Es una pena lo que está pasando en El Hotel de los Famosos porque va a ganar uno de los malos ¡Y no está bueno eso! ¡Van a ganar los malos!".

Disgustada, la panelista histórica del ciclo de Beto Casella agregó, con un dejo de ironia: "¿Y qué ejemplo están dando? ¿El futuro es esto? Parece qué hay que ser malo y triunfás en la televisión argentina. No hay lugar para los buenos, como yo”. Sumándose a la reflexión de su compañera, el conductor de Bendita disparó: “Y bueno, salió Majo Martino y confirmó lo que nosotros venimos diciendo hace rato ¡Hay personajes nefastos!”.

La triste historia familiar de Martín Salwe: "Nunca se lo dije"

Martín Salwe expuso una triste historia familiar en El Hotel de los Famosos. El locutor que forma parte del reality de El Trece se conmovió al referirse a la relación que mantiene con su padre y contó cuáles son los motivos por los que no suele expresarle su cariño.

En una profunda charla que mantuvo con Maximiliano "Chanchi" Estévez y "Locho" Loccisano, Salwe se refirió al mensaje que le dedicó a su padre en una de las secciones que propuso la producción. "Papá, te amo mucho. Changuito", le escribió en una hoja. El ex futbolista de Racing lo cruzó y le marcó: "Estuvo lindo lo que escribiste, pero tendrías que haber puesto más. Era el momento en el que tendrías que sacar eso que sentís, boludo".

"Pero es un montón... 'te amo', nunca le digo. Nunca, pero jamás, le dije 'te quiero', boludo. Imaginate", indicó Martín, que trató de contener las lágrimas. "Locho", que también escuchó atentamente la conversación, se sorprendió y le preguntó: "¿No?". "Jamás", aseguró el hombre de 24 años.

"Chanchi" trató de indagar acerca del vínculo que Salwe tiene con su padre. "Porque es duro tu viejo, ¿no?", le consultó. "Y...", dejó entrever el joven. En cuanto al breve mensaje que le envió desde el programa, se justificó: "Quizás no es una carta muy larga, con muchas palabras, pero a veces una frase es todo".

Asimismo, Martín confesó que hace muchos años no suele tomarse una foto con su padre, motivo que aún desconoce. "No tengo ni una foto con mi viejo de grande, desde los 15 años en adelante... una buena foto. Quizás tengo alguna de cuando Racing salió campeón y después no tengo nada. No sé por qué", .