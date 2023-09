Edith Hermida dijo lo que todos piensan de Jorge Lanata: "Lo vemos"

La histórica panelista de Bendita TV opinó sobre la polémica entre Marcelo Longobardi y Jorge Lanata. La durísima frase de Edith Hermida.

Jorge Lanata volvió a estar en boca de todos tras quedar internado con una infección urinaria bacteriémica. Pero en medio de sus problemas de salud quedó envuelto en una polémica por las declaraciones que hizo sobre él su colega Marcelo Longobardi. La controversia fue tratada en Bendita TV y Edith Hermida compartió una lapidaria opinión sobre el conductor de Periodismo Para Todos.

Todo comenzó con la entrevista que le hizo Maite Peñoñori a Longobardi en la que el periodista habló como nunca de sus salida de Radio Mitre. Todo se volvió muy frívolo. Finalmente fue interpretado como una controversia mía personal con Jorge Lanata. Es cierto que pudo haber jugado un papel en ese pequeño episodio, pero lo que realmente sentía era que había liderado durante 21 años la audiencia de la radio argentina con cero reconocimiento", sostuvo la actual figura de Radio Rivadavia.

En ese sentido, se comparó con su colega y remarcó: "A ver: yo entiendo a Lanata, una persona súperbrillante y súperinteligente. Es una persona muy difícil. Yo soy mucho más fácil que Lanata en términos de relaciones cotidianas, pero no tengo su talento. A mí me cuesta entender eso porque tengo otro modo de vincularme con la gente".

La entrevista llegó a los clásicos informes de Bendita TV, más precisamente el fragmento en el que Longobardi remarcó: "Tampoco para ser un súper talentoso y una estrella como Jorge tenés que ser un turro. Los tipos que son muy talentosos son muy complicados”.

De regreso al estudio, Edith Hermida tomó la palabra y destruyó al periodista de El Trece. "Yo no coincido, bueno con lo de Lanata sí, pero yo conozco mucha gente talentosa y exitosa y que no son tan turros como Lanata", afirmó la panelista y añadió: "No es para quedar bien, pero Beto Casella, yo también trabajo con Panam, que es cabeza de compañía, dirige, hace un montón de cosas y no es ninguna turra. No creo que haya que ser turro para ser talentoso”.

A continuación, Beto sumó: “Algunos piran, porque lo vemos. Igual Longobardi dijo que estuvo más de veinte años liderando la audiencia de radio y tiene un error. Ahí en el medio estuve yo, segundo el Negro Oro y tercero él ¡No importa! Pero todos se adjudican el liderazgo de muchos años que después revisás un poquito…y bueno. Igual es un exitoso de la radio”.

Elba Marcovecchio habló sobre la salud de Lanata

Elba Marcovecchio regresó este lunes al Diario de Mariana (DDM) luego de ausentarse varios días para acompañar a su esposo, Jorge Lanata. La panelista del programa de Mariana Fabbiani faltó más de una semana al ciclo y en su vuelta contó las últimas novedades sobre la salud del periodista, quien permanece internado en la Fundación Favaloro con una infección urinaria bacteriémica.

Cuando la conductor le consultó a la abogada sobre el estado de su marido, ella fue contundente: “Estará pronto en casa, tiene ganas de fumar. Fue una infección urinaria, pero como él es trasplantado, genera complicaciones. Me hizo pasar unos días...”.

Además, la letrada aprovechó para agradecerle a Fabbiani por los mensajes que fue recibiendo la semana pasada. “Te queremos, cuando hablábamos yo te decía: ‘Jorge ha salido de tantas’. Pero da susto”, le dijo Mariana. Entre risas, la panelista le respondió: “Eso lo hace para que lo queramos más. Él estaba súper cuidado en el hospital, pero cuando amas a alguien querés estar todo el día”.

Luego, Marcovecchio añadió: “Fue todo rápido. Pronto va a estar en familia. Está como los presos, buscando fumar. Fumar es una adicción. Jorge ha dejado de fumar, uno o dos meses, pero no quiso más. Ahora fuma menos. Ojalá que no fume nada”. En ese momento, Mariana contó que Lanata le había contado que solía fumar en todas las clínicas donde estuvo internado.