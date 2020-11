En las últimas horas, una noticia verdaderamente inesperada se conoció en los medios de comunicación: Jorge Lanata tiene una nueva novia. Así lo reveló la propia pareja del periodista. ¿De quién se trata? De Elba Marcovecchio, que en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana comentó en detalle cómo es su relación con el verborrágico conductor dei PPT (Periodismo Para Todos), programa transmitido por El Trece.

Marcovecchio había sido invitada por Ángel de Brito para dialogar sobre la separación de Valeria Lynch y Cau Bornes, ya que se desempeña como abogada y cuenta con una larga trayectoria. Sin embargo, el diálogo terminó en una confesión que sorprendió a todo el canal.

Consciente de que había rumores de romance, Elba indicó: "Es cierto que salgo con Lanata y estoy enamorada desde el primer día". Incluso, comentó qué fue lo que le gustó del periodista: "¿Qué me enamoró de él? Me enamoró todo. De la gente te gusta todo o no te gusta nada. Y de Jorge me gusta todo, desde el día 1". Luego de sus dichos, el propio conductor tomó la palabra en Radio Mitre y aseguró: "Si quieren una frase: Lanata confirmó las palabras de Marcovecchio".

Quién es Elba Marcovecchio, la nueva novia de Jorge Lanata:

Elba Marcovecchio es una reconocida abogada que se desempeña como tal hace más de 22 años. Trabaja en el estudio de Fernando Burlando y suele aparecer en televisión para representar a diferentes famosos. ¿Algunos de los casos más recientes? Defendió nada menos que a Claudia Villafañe y a Rocío Oliva contra Diego Maradona. Es viuda y madre de dos jóvenes: Allegra y Valentino.

Por otra parte, Jorge Lanata es padre de dos mujeres: Bárbara y Lola. La primera la tuvo con Andrea Rodríguez; mientras que la segunda con Sara Stewart Brown, con quien estuvo entre 1998 y 2016.

Cómo conoció Elba Marcovecchio a Jorge Lanata y los detalles de la intimidad:

De acuerdo a lo que comentó Elba, la relación comenzó por medio de "una cuestión laboral. Yo Estaba averiguando por los derechos de imagen y le consulté algo a él. Estamos saliendo desde hace poco, pero el vínculo es muy intenso".

Asimismo, la pareja de Jorge Lanata no quiso comentar quién se aproximó a dar el primer beso, aunque dio una pista: "¿Quieren saber quién dio el primer paso? Yo lo único que voy a contestar es que soy muy femenina y él es muy caballero".