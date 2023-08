Se conoció el cuadro de salud de Jorge Lanata: "No está"

El periodista tendría una mejoría en su estado de salud. Jorge Lanata continúa internado en la Fundación Favaloro.

Jorge Lanata está en los medios de comunicación desde hace más de tres décadas, en las que tuvo hitos como la fundación de Página 12, Crítica de la Argentina y la Revista 23. El periodista mostró un cambio en su carrera desde hace poco más de diez años, cuando comenzó su ciclo Periodismo Para Todos en El Trece y eso supuso un nuevo nivel de llegada al público. De esa manera, cada suceso de la vida del comunicador cobra relevancia mediática y así lo hizo un reciente problema de salud.

Ángel de Brito informó hace días que Lanata había sido internado debido a una infección urinaria complicada. "Un paciente complejo para tratar por las múltiples patologías. Está internado en terapia intensiva", informó De Brito y agregó que lo difícil de ese tipo de cuadros de salud es la sepsis, que lleva a la falla de varios órganos y por eso se interviene con máquinas que ayudan al paciente a salir de ese estado.

Yanina Latorre informó recientemente que Lanata presentó una mejoría en su salud: "Ya no está intubado ni sedado". La panelista de LAM leyó esa información desde su celular, producto de un chat con la abogada Elba Marcovecchio, esposa de Jorge Lanata.

Cómo es Jorge Lanata como paciente

Cuando dio la noticia de su internación, De Brito fue consultado por Latorre en vivo sobre cómo se porta el conductor de El Trece y Radio Mitre como paciente. "O sea, fuma, pero hemos ido a comer con él y no come tanto. Yo la verdad es que socialmente he compartido con Jorge muchas comidas y nunca lo vi comer desesperadamente. Cuando vas a la casa él no come la entrada y el postre. No toma alcohol... lo mata el cigarrillo", respondió. Y concluyó: "Jorge se ha internado un millón de veces y un millón de veces ha salido, quizás es una más de éstas".

El enojo de La Negra Vernaci con Jorge Lanata

El periodista habló tras sus dichos sobre la salud de Wanda Nara luego de ser repudiado por muchos de sus colegas y no se mostró arrepentido de su accionar. "Hay que ser muy vanidoso para creer que no provocás absolutamente nada más que admiración. Soy admiración y ejemplo, chicos. Él no necesita ser polémico para ser un gran periodista, a mí personalmente no me gusta hacia dónde va, pero no necesita", sentenció Vernaci al respecto en su programa.