Edith Hermida dijo lo que muchos piensan de Ángel de Brito: "Careta"

La histórica panelista de Bendita TV recordó su enfrentamiento con Ángel de Brito. Las duras declaraciones de Edith Hermida.

Edith Hermida se metió de lleno en las internas de América TV. La panelista de Bendita TV opinó sobre la pelea entre Flor de la V y Ángel de Brito y no dudó un segundo en dar su opinión sobre el conductor de LAM, con quien tiene un duro enfrentamiento desde hace meses.

En el programa de Beto Casella le dedicaron un informe al conflicto entre la conductora de Intrusos y su compañero de canal, en el que también quedaron implicados Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. La pelea se intensificó la semana pasada, luego de que Susana Giménez le concedió entrevistas a los tres ciclos.

Tras ver las repercusiones del conflicto, Beto le cedió la palabra a sus panelista y Edith aprovechó para compartir su opinión sobre lo sucedido, y de paso dedicarle un palito a Ángel. "No se quieren. Nadie quiere a nadie. Yo si tengo que elegir, elijo a los Socios, que están haciendo comedia como yo", sostuvo la panelista.

Ante los comentarios de sus compañeros, Hermida se defendió: "Me caen bien. si tengo que elegir, me caen bien. Pero me parece que es una tensa calma, que se pudra todo, sáquense la careta. Flor de la V no se lo aguantan a ellos, ellos tampoco se la aguantan a Flor de la V y a De Brito no lo quiere nadie".

"Lo digo yo. Es esa. Yo no le hablo, si lo veo no lo saludo", aseguró Edith, luego de que Casella le comentó que intercambia mensajes con el conductor de LAM. "Él no estará preocupado porque yo soy un cero a la izquierda. A mi no me importa", añadió.

En ese momento, Tamara Pettinato le recordó el cruce que tuvo con el periodista hace algunos meses. "Hace cosas de mala leche. ¿Qué? ¿No voy hablar porque le tengo miedo? Perdón, no. Yo voy a hablar. Les digo a las Flor de la V, a los Pallares de la vida, a los de Brito de la vida, no les tengo miedo", cerró.

Ángel de Brito filtró el secreto que Flor de la V no quería que se sepa

Florencia de la V el año pasado se hizo cargo de Intrusos, uno de los programas de farándula más populares. A pesar de la amplia trayectoria con la que cuenta dentro de la industria televisiva y del gran apoyo que tiene por parte de su público, la conductora se vio involucrada en fuertes polémicas con sus colegas del ambiente. En las últimas horas, salió a la luz un dato que muy pocos sabían y que podría poner su carrera en juego.

Lejos de quedarse callado, Ángel de Brito dio detalles desconocidos sobre los problemas que De la V enfrenta al día de hoy con varios compañeros. En su descargo, el conductor de LAM habló sobre el tenso ida y vuelta que mantuvo con la presentadora, quien criticó su programa, y aseguró que esta no es la primera controversia que protagoniza con un periodista de espectáculos.

Todo comenzó cuando Flor apuntó contra LAM por la entrevista que le hicieron a Susana Giménez y aseguró que no era una nota en vivo, sino grabada. En su defensa, De Brito respondió, en diálogo con Socios del Espectáculo: "Flor se mandó con esa pavada de decir que Susana no había dado notas en vivo. Susana hizo una rueda de prensa, yo no pude viajar. Susana dice 'bueno, hagamos un móvil'. Lo podríamos haber puesto a las 20.15, porque hasta las nueve y pico Susana estaba dando notas, pero yo decidí grabarlo, pasarlo al final del programa, venderlo, como hacemos todos cuando tenemos algo tan importante como Susana".

En este sentido, agregó que la conductora "se mandó con esa guachada, al cuete total, de mala compañera, de mala leche". "Es novata, recién está arrancando en el mundo del chimento y por ahí no entiende, le dicen algo por la cucaracha y repite... Es un género que no es para todo el mundo", advirtió.

Además, Ángel recordó que esta no es la primera vez que Flor tiene problemas con sus colegas: "Ha tenido muchas actitudes de desplantes con varios compañeros. Con Marixa Balli, lo que contó Cinthia Fernández en su momento, lo que pasó con Rodrigo Lussich, que lo contaron en Uruguay...".