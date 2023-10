América TV: Ángel de Brito contó la verdad de la interna en Intrusos

El conductor de LAM filtró la mala relación que tiene Flor de la V con los integrantes de Intrusos. Una nueva preocupación para América TV.

Ángel de Brito fue muy duro con Flor de la V y contó toda la verdad sobre las internas de Intrusos. El conductor de LAM estuvo muy activo en sus redes sociales en las últimas horas y sus revelaciones le generaron un nuevo dolor de cabeza a las autoridades de América TV.

El periodista es una de la figuras principales de la señal que tiene a Marcelo Tinelli como gerente artístico. Su ciclo suele ser lo más visto del canal y el pasado martes consiguió una entrevista con Susana Giménez. Justamente el reportaje con la diva fue lo que desató un nuevo capítulo en su enfrentamiento con la conductora.

Este miércoles Flor presento la nota que ella le realizó a Susana y de manera indirecta remarcó que la entrevista de Ángel no fue en vivo. "Habló con todos los medios, hizo toda notas grabadas. No dio una sola nota en vivo, ni una, todas notas grabadas y después se fue a comer, porque a las 8 tenía una comida en la casa. 8:05 ya estaba en su casa", remarcó la presentadora.

A pesar de que la líder de Intrusos no nombró directamente a LAM, ni afirmó que la nota que De Brito realizó había sido grabada previamente, dejó en evidencia los falso vivo que realiza el conductor los días que necesita llegar a grabar el Bailando 2023, "Con razón, la quieren tanto a Flor jajajajajajaja", escribió el periodista en Twitter en el video del fragmento.

De inmediato, una usuaria le cuestionó al conductor su enojo: "Comiste de tu propio veneno @AngeldebritoOk, vos haces lo mismo así que no jodas". Pero Ángel no dudó en responderle y de paso dedicarle un palito a su colega: "Yo jodo todo lo que quiero y no soy falso como De la V".

Luego, otra persona consultó su LAM era grabado, y el conductor aprovechó para revelar la interna que existe en Intrusos: "LAM va en vivo todos los días, en el conductor no falta cuando se enoja con Tauro". Además, retuiteó mensajes en contra de De la V. "En el programa de Mazzocco cuando era PANELISTA le daba con un caño todos los días"; "Igual se notaba que era grabada ,el tema que la seudo conductora Florcita solo lo recalca porque es re mala leche, de forra nomás", fueron algunos de los posteos que replicó.

Ángel de Brito le dijo en la cara a Fátima Florez lo que todos pensaban

Ángel de Brito es una de las personalidades más controversiales del espectáculo debido a su estilo picante y sin tapujos a la hora de emitir opiniones sobre los demás. El conductor de LAM se encontró con Fátima Flores en el Bailando 2023 y le dijo lo que muchos piensan sobre su romance con Javier Milei. Como no podía ser de otra manera, todo derivó en un cruce entre la humorista y el jurado.

El presentador de América TV primero reaccionó en LAM a la entrevista que Milei y Florez dieron en La Noche de Mirtha y fue letal con su descargo. “Yo vi todo el programa de Mirtha, obviamente por Chiquita y porque era interesante verlos a los dos juntos (Florez y Milei). Lo único que me generó es desconfianza”, comentó el conductor y continuó: “No les creo nada. No creo la pareja, nada. Hasta acá me la había creído todo, ahora no me cierra nada. No les creo nada”.

Fátima estuvo presente en Showmatch para imitar a Yanina Latorre y protagonizó un divertido cruce con la real aludieron a la mala onda que De Brito les tiró a la pareja del candidato presidencial de La Libertad Avanza y la artista. Con los característicos gestos y el peculiar tono de voz de Yanina, la imitadora le respondió sin tapujos a Ángel,

Yanina: “Yo vengo con la concha seca pero vos no”.

Fátima: “No, yo seguro que no”.

Yanina: “Igual, sabés que no te cree nadie”.

Fátima: “¿Quién no me cree? ¿Las cacatúas de LAM?”.

Yanina: “Ángel”.

Fátima: “Ángel, ¿qué problema tenés conmigo? ¿Qué problema tenés con Fati?”.

Ángel: “No, con Fati ninguno. No les creo nada el romance”.

Fátima: “¿A quién no le crees?”.

Ángel de Brito: “A Fati y a Javi”.

Yanina: “Y bueno si Fati está enamorada y no tiene la concha seca es un problema de ella”.