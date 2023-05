Edith Hermida se largó a llorar y abandonó en vivo un móvil de América TV: "Me angustia"

Edith Hermida tuvo una reacción inesperada y se fue llorando en pleno móvil de un programa de espectáculos de América TV. Qué le pasó a la locutora que trabaja en el panel de Bendita TV.

Edith Hermida se encontraba en medio de una entrevista para hablar del cruce que tuvo con Ángel De Brito en redes sociales. En medio de su relato, a la panelista de Bendita TV se le quebró la voz, rompió en llanto y abandonó inmediatamente el móvil en pleno vivo por América TV.

Lo que pasó en primera instancia fue que Edith habló de los inicios del conductor de LAM en la televisión de una manera que no le gustó en lo absoluto. "Yo no trabajo en LAM porque priorizo mi amistad con Ángel porque trabajamos mucho tiempo juntos. Es más, Laura Ubfal y yo lo trajimos a la tele a él, a Pallares en Magazine. Yo la primera vez que lo vi a Ángel de Brito fue llevándole la cartera a Laura Ubfal, más o menos", expresó.

De Brito se hizo eco de este comentario en sus redes sociales y lanzó: "A la mentirosa de Edith Hermida la conocí por abandonar perros en la ruta y reírse del tema. Jamás lleve una cartera, pero si es cierto que Laura Ubfal me llevo a la tele". Frente a esta situación, la panelista de Bendita TV fue interceptada por el móvil de A La Tarde, programa conducido por Karina Mazzocco en América TV.

"Un pibe que hizo un carrerón. Empezó de abajo acompañando a Laura Ubfal y después llegó a donde llegó. Es un chascarrillo que él lo tomó a mal, no fue con mala intención", sostuvo. Además respondió a la acusación de abandonar perros en la ruta: "Eso pasó hace 12 años atrás en Bendita, aclaramos que era un chiste porque a veces decimos cosas que no son, forma parte de la dinámica. Me trajo muchos problemas, me pongo mal porque me angustia de verdad este tema. Nunca pasó".

En la continuidad del relato, Edith Hermida comenzó a sentirse cada vez peor, se le quebró la voz y tomó la decisión de abandonar el móvil. "No sé por qué se enojó mucho. Yo siento que fue un chiste que él lo tomó a mal, que él conteste de esa manera a mi me hace daño. Y ahora sí me voy", soltó. "Está mal, está angustiada", expresó el notero, mientras Mazzocco le pedía que no se vaya.

Edith Hermida se hartó y contó lo que nadie esperaba de Beto Casella: "Medio loquito"

Edith Hermida dio a conocer detalles de su relación con Beto Casella después de diecisiete años de compartir trabajo. El conductor y la panelista de Bendita tienen una muy buena relación, según relata la locutora, pero habría algunas situaciones difíciles.

"Lo quiero un montón a Beto, trabajaría toda la vida con él. Tenemos una excelente relación de amistad y nos entendemos mucho al aire, que no es poco. Yo ya sé cómo viene, cuándo meto la pata, cuándo me tengo que callar", comenzó su descargo al respecto Hermida, en diálogo con Lourdes Sánchez y Julieta Camaño en C5N. Y sumó: "Sé cuando no me aguanta, cuanodo él está pesado y yo lo corto".

Las conductoras aprovecharon la última frase de Hermida para preguntarle si Beto a veces llegaba de malhumor al programa y ella fue tajante en su descargo al respecto. "Sí, viene revirado, porque es tano, le agarra la tanada. Cuando se le pasa le digo 'el otro día estabas medio loquito'. Y él se ríe porque sabe. 'Te la dejé pasar', le digo. Pero ya es como que no nos enojamos", concluyó su descargo la comunicadora que está próxima a estrenar un espectáculo unipersonal.