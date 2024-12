Juanfer Quintero brilló en Racing vs. River y dejó un mensaje de despedida: "Gracias"

La noche agitada de Juanfer Quintero en Racing vs. River.

Juan Fernando Quintero tuvo una noche agitada en Avellaneda en el clásico entre Racing y River Plate, por la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2024. El enganche colombiano de 31 años brilló dentro de la cancha con una asistencia y mucha magia, se enojó cuando el entrenador Gustavo Costas lo sacó a los 30 minutos del segundo tiempo y finalmente dejó un mensaje de despedida a través de su cuenta oficial de Instagram (@juanferquinterop).

Con un mensaje breve pero contundente en el posteo en su feed, "Juanfer" subió dos fotos propias del partido que terminó con la victoria de la "Academia" por 1-0 con el gol de Maximiliano Salas. Allí simplemente escribió "gracias a todos los racinguistas" y agregó el símbolo de infinito, como dando a entender que fue su último encuentro oficial con esta camiseta.

Luego de la llegada en agosto del 2023, el cafetero aportó pinceladas de su clase, el inolvidable doblete en la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana y el título en dicho torneo continental. Ahora, las elecciones en la institución de Avellaneda definirán los pasos a seguir con el crack, ya sea si se impone el oficialismo o si gana la oposición de la mano de un ídolo como Diego Milito. La relación del mediocampista ofensivo con Marcelo Gallardo, a quien definió como "un padre", puede ser determinante para que retorne a Núñez, aunque tiene propuestas desde su país natal también.

Costas no aseguró que Juanfer Quintero siga en Racing en el 2025: "Hay que esperar"

Acerca del presente del jugador de la Selección de Colombia, el director técnico deseó en la previa al choque con la "Banda": "Espero que a Juanfer no me lo saquen, pero bueno, es fútbol y hay que esperar... Por eso, espero que esta semana pase rápido".

Gallardo habló de Juanfer Quintero en River y preocupó a todo Racing: "Nunca se sabe"

Acerca del enganche cafetero, que se destacó con esta camiseta de la mano del "Muñeco", el DT respondió: "Mi relación con Juanfer es conocida, tenemos un cariño y respeto mutuo. Él sabe que ha tenido que soportarme siendo exigido... Lo quiero y es un futbolista que me despierta emoción observar". "Es el tipo de jugadores a mí me gusta, por más que esté vistiendo otra camiseta es parte de la familia riverplatense. Nunca se sabe lo que puede pasar", insistió uno de los máximos ídolos de la historia del "Millo".

Si bien el volante había confesado que su hija le decía "abuelo" al "Muñe", el entrenador le bajó un poco el tono a la anécdota y cerró, entre risas: "Personalmente, no me lo ha dicho. Debe ser entre ellos, pero no me dice abuelo a mí, ja. Yo no tuve ese cruce con ella. Le hubiese dicho 'abuelo no, tío quizás', jaja". Lo concreto es que el futuro de Quintero en Racing no está asegurado y River siempre es una opción tentadora para él.

Las estadísticas de Juanfer Quintero en Racing

54 partidos oficiales desde agosto del 2023.

13 goles.

11 asistencias.

1 título conseguido.

¿Hasta cuándo tiene contrato Juanfer Quintero en Racing?

El vínculo del enganche de 31 años con la institución de Avellaneda se extiende hasta el 31 de diciembre del 2026.