La tremenda anécdota de Miguel Romano con Eva Perón: "No lo conté".

Miguel Romano, uno de los estilistas más reconocidos de la Argentina, con décadas de trayectoria junto a figuras como Susana Giménez y Moria Casán, sorprendió al revelar una historia profundamente emotiva que lo une con Eva Perón. En diálogo con Caras TV, el peluquero compartió una anécdota que, hasta ahora, había guardado en la intimidad.

Romano contó que conoció a Evita cuando era apenas un niño: “La conocí cuando estaba en tercer grado en la escuela, me entregó un poncho y cuando la vi le dije: ‘A usted la voy a peinar cuando sea grande’”. Según relató, aquella frase quedó grabada en su memoria… y también en la de Eva, que lo miró con ternura.

Sin embargo, el destino no le permitió cumplir esa promesa en vida: Eva Perón falleció en 1952, a los 33 años, y su cuerpo fue embalsamado para preservar su imagen. Décadas más tarde, cuando el cuerpo fue finalmente repatriado y ubicado en el Cementerio de la Recoleta, Miguel Romano tuvo la oportunidad de cumplir aquella promesa de infancia. “Hoy el único peinado que tiene en la Recoleta, lo tiene hecho por mí”, confesó con emoción.

A pesar de haber mantenido silencio sobre esta vivencia durante años, Romano explicó por qué casi nunca la cuenta: “Me quedé mal, estuve días sin hablar. No es que me impresioné, yo sabía lo que estaba viendo. Pero siento que contar esto es como ofenderla, como si vulnerara su descanso”.

Cómo eran los característicos peinados de Eva Perón

Eva Perón no solo fue una figura política emblemática de la Argentina, sino también un ícono de estilo. Sus peinados marcaron una época y siguen siendo reconocidos como símbolo de elegancia, poder y femineidad. Durante sus años como Primera Dama, Evita adoptó un look sofisticado que combinaba sencillez y autoridad, adaptado tanto a sus actos públicos como a su imagen cuidadosamente construida.

Uno de sus peinados más característicos fue el rodete bajo, tirante y perfectamente pulido, ubicado en la nuca. Este estilo no solo resaltaba sus facciones, sino que proyectaba una imagen sobria y majestuosa. A veces, lo acompañaba con ondas marcadas o bucles definidos, que daban un aire más glamoroso en contextos formales. Su cabello rubio platinado —tono que mantuvo como parte de su estética pública— también fue parte de su sello personal.

Eva Perón continúa siendo un ícono de la moda, además de político y social.

Evita comprendía el valor simbólico de la imagen, y sus peinados formaban parte de una construcción visual que comunicaba autoridad, compromiso y cercanía con el pueblo. Su estilo fue replicado por mujeres de la época y se mantiene hasta hoy como una referencia estética poderosa. Incluso en el arte, el cine y la moda, los peinados de Eva siguen siendo una fuente de inspiración constante.