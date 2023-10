Marixa Balli expuso lo peor sobre Flor de la V: "Cambió mucho"

La panelista de LAM apuntó contra la conductora de Intrusos y reveló el calvario que vivió trabajando a su lado.

Marixa Balli es una reconocida panelista que durante las últimas horas se vio involucrada en una polémica con Florencia de la V. Tras varias denuncias que la conductora de Intrusos (América TV) recibió por parte de colegas del mundo del periodismo, quienes cuestionaron sus manejos en el ámbito laboral, la "angelita" se metió en el escándalo y reveló el mal que momento que vivió en carne propia con De la V, en la época en la que ambas trabajaban como vedettes.

Lucas Bertero, expanelista de Intrusos, y Rodrigo Lussich, conductor de Socios del Espectáculo (El Trece), fueron algunos de los tantos periodistas que apuntaron contra Florencia y revelaron las malas experiencias que vivieron trabajando a su lado. Cuando trataron el tema en LAM (América TV), Balli no se quedó callada y contó su vivencia personal.

"Yo trabajé mucho con Flor en teatro. Yo la preparé la primera vez cuando se enfermó Cris Miró. Fue con la primer vedette que se encontró en su vida", recordó la panelista de Ángel de Brito. Y explicó que "no querían un reemplazo para Cris Miró, pero como no había mucha expectativa de que se recuperara rápido", 'El Teto' Medina llamó a De la V para reemplazarla.

"La traen y yo me quedo en el escenario, yo siempre profesional poniendo la cara al pedo... Bueno, la preparé, la entrené para hacer el mismo papel de Cris Miró. Era muy copada en ese momento, pero después conmigo cambió mucho", aseguró Marixa. Luego, procedió a contar el extraño episodio que vivió con la conductora.

"Una vez me hizo bajar de un escenario, yo hacía muchas conducciones en mi época de bailanta. Venía Flor con su tema musical y cuestión que pasan los cantantes de movida tropical, cuando llega el momento de presentarla y me ve, se shockea y dice 'no, no, yo no subo, no canto si ella está, que se corra del escenario'", detalló. Hasta el día de hoy, nunca supo los motivos de su actitud.

Ángel de Brito contó detalles sobre la interna con Flor de la V

Por su parte, Ángel de Brito reveló en Socios del Espectáculo (El Trece) que tuvo una conversación con un periodista de Uruguay, quien le contó que De la V pidió no cruzarse con Rodrigo Lussich en un evento. "Me escribió un periodista de Uruguay, Pablo, que estuvo presente ahí y me lo contó. Me dijo que Flor apareció por otro lado porque pidió expresamente no cruzarse con Lussich, que no sé qué internas tendrán, pero evidentemente Flor va dejando problemas por donde pasa", señaló.

"También dijiste que habían pasado cosas previas, que ella había pedido que bajes una nota, en su momento...", indagó el movilero. "Sí, sí. En ese momento, en Intrusos hicieron una pelea de las chicas. Entonces, fuimos a buscar peleas de ese panel y había varios casos con Flor, puntualmente, de Lucas Bertero. Se enteró Florencia porque la fuimos a buscar nosotros para que ella responda, no es que nos pusimos de un lado o del otro, fuimos a hacer lo que hacemos todos, A y B. De manual, hasta una novata como ella podría entenderlo", cerró Ángel.