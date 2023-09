El incómodo momento que vivió Marixa Balli con Tinelli al aire: "Soltame"

La panelista de LAM volvió a apuntar contra el gerente artístico de América TV. El conflicto entre la expareja comenzó con la participación de la bailarina en Showmatch.

Marixa Balli parece no guardar los mejores recuerdos de su romance con Marcelo Tinelli. La bailarina continúa muy enojada por la participación que tuvo la semana pasada en el Bailando 2023, cuando fue imitada por Fátima Florez, y volvió a arremeter contra el conductor desde su silla en el panel de LAM.

La emisión del programa de Ángel de Brito en América TV tuvo un inicio especial. Fue el jurado del Bailando por un Sueño quien introdujo el tema de la competencia de baile y la empresaria textil no tuvo inconvenientes a criticar duramente al gerente artístico del canal.

El conductor le recordó a Marixa que Marcelo la mencionó en la emisión del lunes y la bailarina tuvo una inesperada reacción. La "angelita" reveló que no ve el programa, afirmó que continúa enojada con lo que vivió en el piso del show y se preguntó si el conductor tiene una obsesión con ella.

"Yo estoy tan ofendida que no estoy mirando el programa, solamente los bailes", aseguró Balli. De inmediato de Brito le comentó: "Que suerte que no viste todo lo que dijo Marcelo. Que suerte que no lo viste en vivo". Fue ahí que Marixa se preguntó: "¿Qué le pasa?, ¿tiene una obsesión?, ¿Qué le pasa conmigo que no puede dejar de nombrarme?, ¿Qué le sucede?; me tiene que soltar... ¡Soltame!".

En ese momento, Yanina Latorre intervino: "Hay cosas que no se sueltan nunca", y Nazarena Vélez apuntó: "Es verdad, cuando dejas una huella...". Luego, Ángel de Brito apuntó: "Te iba a proponer de reemplazo para el jurado, pero ahora me inhabilitaste, que no vuelvo nunca más...".

El comentario surgió porque Pampita se fue de vacaciones y su lugar en el jurado quedó libre. Marixa se río y comentó "bueno". Sin embargo, la elegido para reemplazar a la modelo fue Zaira Nara, quien hasta el momento venía participando del Streaming del Bailando.

Marixa Balli se la pudrió a Marcelo Tinelli

Marixa Balli es una modelo, actriz, cantante y actual panelista de LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV. Tras su presencia en el Bailando 2023 junto a Fátima Florez, quien la imitó, realizó un descargo en el ciclo de espectáculos y apuntó duramente contra Marcelo Tinelli.

Marixa aprovechó su presencia en el programa de Ángel de Brito y se mostró muy enojada con Tinelli tras lo vivido en el certamen de baile con la humorista. "Me hubiese ido desde el primer momento, encima después me sientan ahí... me quería morir ¿Qué hice cerebralmente para venir a este programa?", lanzó lamentándose por el momento incómodo.

En primer lugar, Balli dijo que se tenía que adaptar con la ropa que le dieron las vestuaristas para estar en sintonía con la novia de Javier Milei. "En un momento, del canal me mandaron cosas que me recordaban a mis épocas cachaqueras, con piedras, muy vintage que no va y eso un poco me molestó. Fui, busqué los enteritos, el mío era S, Fátima era M, y cuando salimos yo tenía el M que me quedaba gigante y Fátima el S. Las vestuaristas no fueron capaces de darse cuenta de que un enterito era más grande y el otro más chico. La verdad... patético", expresó con dureza.

Sumado a eso, la panelista de 54 años dijo que se sintió "partenaire de Fátima, era la pobre desgraciada. Me sentí como un muñeco que utilizaron, hubiesen puesto un mural mío". Es sabido que Marixa Balli y Tinelli se conocen muy bien, ya que tuvieron un romance fugaz hace varias décadas, además de la buena relación que forjaron hasta el día de hoy. Sin embargo, todo terminó de la peor manera. "Se terminó eh. Me llamó el Chato y me decía cómo podíamos solucionarlo y no, ya está, esto no tiene retorno, me hicieron quedar para el orto, me hicieron sentir mal. Hace muchos años que no me trataban tan mal", sentenció.