La shockeante predicción de una reconocida vidente sobre Milei y Fátima Florez: "Pasa algo"

La pareja fue analizada por una vidente y se conoció un insólito dato sobre su futuro. Fátima Flórez y Javier Milei vivirán un fuerte cambio en sus vidas.

Javier Milei es un político de la ultraderecha argentina que en los últimos años cobró relevancia mediática y se volvió una figura de interés público. De esa manera, el anuncio de su relación con la reconocida humorista Fátima Florez generó sorpresa en la gente y se llenó de especulaciones al respecto. Asimismo, la vidente dio datos sobre los posibles futuros de la pareja y sus declaraciones se volvieron virales.

Aristida Genez Alcaraz es una sanadora espiritual, médium, vidente, sanadora energética y maestra de Reiki paraguaya que vaticinó el futuro de Milei y Florez como pareja. La experta aseguró que lo nuevo en la vida de la humorista y el político tendría que ver con un deseo que Fátima ha manifestado en entrevistas desde hace años.

"Tendrán hijos. Esto yo lo veo para siempre, es algo muy fuerte pero veo eso, acá pasa algo. Milei cuando se decide por algo no es pasajero y él decidió estar con ella, yo creo que puede durar esta relación", comenzó su descargo Genez Alcaraz en diálogo con Mitre Live. Y siguió: "A mí me aparece que ella pueda tener mellizos, ojalá. Veo un varoncito y una nena. Milei está enamorado y le digo que va a cambiar pañales, va a estar encantado de hacerlo; va a ser un padrazo".

Fuerte hipótesis en Bendita sobre el romance de Fátima Florez y Milei

"Me habló un amigo de Norberto (el ex de Fátima) y me dijo que está, realmente, estupefacto. Vieron cuando ustedes ven venir algo que se va desmechando, pero bueno está como congelado porque pensaba que envejecía con esa persona. Así está", soltó Beto Casella en su programa de El Nueve respecto al supuesto estado del ex de Florez. La panelista Alejandra Maglietti puso picante al debate y dio otra mirada ante el tema: "El amigo ese que te habla, no le advirtió a Norberto que si él andaba correteando a algunas bailarinas podía pasar".

La panelista de Bendita, Romina Scalora, fue quien lanzó una fuerte hipótesis sobre la supuesta intención de Fátima Florez al ponerse en pareja con Javier Milei. "Igual si él lo hizo y ella se está vengando, bueno, una cosa es mostrar a alguien ¡Pero el acolchado todo remojado es un montón!", soltó la humorista.

La explicación de Fátima Florez sobre la mancha en su cama

La imitadora acudipó al Bailando por un sueño en la piel de la icónica figura Marixa Balli, a quien imita desde los comienzos de su carrera, y sin salirse de ese personaje explicó lo que ocurrió con la viralizada foto. "A Javier le gusta tomar el té inglés, el té negro tradicional y Fátima estaba tomando un té de jengibre. En ese momento vinieron los gatitos, por culpa de los gatitos de Fátima, que son Harry y Mike. Vinieron, se tiraron al estilo Temaikén y le volcaron todo el té en la cama. Fátima quería mandarle esa foto por privado de Instagram a la mamá y se equivocó", pronunció con el característico tono de voz de Balli.