Echaron a una figura de El Nueve y denuncia discriminación: "Llevaremos el caso a tribunales"

Una reconocida personalidad que trabajó en El Nueve realizó una denuncia hacia el canal por un acto discriminatorio. Quién es y qué pasó.

El co-conductor de Flechazo, Amor Oculto, programa a cargo de Darío Lopilato, fue despedido de El Nueve y comenzó una batalla legal contra el canal. Se trata de Franco Torchia, quien realizó un posteo en su cuenta de Twitter sobre este tema, y además, salió a hablar su abogada Elba Marcovecchio.

"Para quienes me preguntan, Canal 9 me echó del programa Flechazo. Sus autoridades sostienen una política discriminatoria según la cual el ciclo sólo une parejas cisheterosexuales", reveló Torchia. Esto se debe a que el canal no puso al aire una emisión del programa, en el que dos personas trans eran las participantes que se conocieron hasta darse el beso final.

Por su parte, Elba Marcovecchio, su abogada, dialogó con Socios del Espectáculo, programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, para detallar sobre la causa que llevarán a Tribunales Internacionales. "El tema es gravísimo, esto está pasando en un medio de comunicación. Ese capítulo durante dos meses no se transmite, y Franco recibía mensajes de por qué no se transmitía", explicó.

Mariana Brey intervino y reveló que las participantes estuvieron decididas a escrachar al programa por esta situación. "Él recibía los llamados de quienes habían participado porque estaban con mucha intención de empezar a hacer público el tema, salir en las redes sociales porque se sentían discriminados", dijo. "Se sentían discriminados con razón, por eso también la defensa de Franco. El capítulo se graba, el capítulo tiene que salir. Acá no estamos hablando de ninguna dirección artística", consideró Marcovecchio.

Telefe entró en conflicto legal y hay incertidumbre por el nuevo reality de Marley

Gran Hermano ya tiene fecha de fin en marzo de 2023 y Telefe ya se encuentra en plan de diseño de su próximo reality, un formato nunca antes visto en Argentina. Se trata de The Challenge Argentina, El Desafío, una competencia de desafíos extremos con famosos que conducirá Marley que ya se ganó su primer complicación y eso puso en jaque el estreno.

Aunque ya fue grabado el año pasado en Pilar, Telefe se vio obligado a adelantar la fecha de estreno del reality por cuestiones legales. Según publicó La Pavada, de Diario Crónica, el plan original del canal de la familia era guardar The Challenge para mitad de año (julio), pero por una cuestión de licencia la fecha tuvo que ser cambiada.

De esta forma, Telefe está evaluando si estrenar la competencia el domingo 12 de marzo tras la gala de eliminación o el lunes 13 de marzo, una semana antes del final de Gran Hermano. Sol Pérez, Rodrigo Mora, Floppy Tesouro, Lizardo Ponce, Jujuy Jiménez, Fernando Burlando, Lionel Ferro, Benjamín Alfonso, María Fernanda Callejón, Oky Appo, Virginia Elizalde, Julieta Puente, Yeyo De Gregorio, Claudia Albertario, Eva Bargiela, Carolina Duer y Adrián Cormillot serán los participantes de The Challenge, en su edición local.

Además, Marley será el conductor de otro reality que llegará en el 2023: se trata del histórico Survivor, donde los participantes deben sobrevivir en una isla y pasar pruebas relacionadas con destrezas físicas. El programa se trajo a Argentina en el 2000, bajo el nombre Expedición Robinson, con la conducción de Julián Weich por El Trece.