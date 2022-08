Duro golpe para Marcelo Tinelli: Juanita se va del país

La hija de Marcelo Tinelli contó por qué se asentará en Europa. Juanita dio una nota sobre su vida por primera vez.

Juanita Tinelli dio a conocer que se irá del país por un tiempo y residirá en un país de Europa. La hija menor de Marcelo Tinelli y Paula Robles comenzó hace un tiempo su carrera como modelo, razón por la que se iría a Francia a trabajar y ampliar su frontera laboral.

"Me voy a Europa. Por ahora es ir y estar ahí, con el modelaje no se sabe. Me pone nerviosa la pasarela pero son nervios lindos, lo disfruto mucho. Todavía estoy viendo a qué país, pero yo creo que va más por Francia", comenzó su descargo la hija de Tinelli.

Juanita dialogó con el notero de LAM, a quien en un primer momento le dijo que no da notas y luego le contó varis cosas sobre su vida, cuando le confesó que era la primera vez que daba una entrevista a un periodista. "Me pone nerviosa estar en la pasarela pero son unos nervios muy lindos. Me encanta, lo disfruto mucho. Desde chiquita me gusta lo artístico, pero actuando ahora no me veo", soltó Tinelli ante las preguntas del periodista y revelo que tampoco se dedicaría a la danza. "Solo bailo cuando salgo con mis amigas", añadió entre risas.

"De vez en cuando veo Canta Conmigo Ahora. Fui al primer programa y ahora estamos ahí, lo re veo", agregó la celebridad. Juanita se refirió a la estadía del primo de su padre, Luciano "El Tirri", en la casa del conductor y reveló: "No quiero que se vaya nunca más. Todo los días es una fiesta. Una fiesta en el sentido de muy divertido. Se arman comidas, todo el día charlando, cagándonos de risa. Pura risa todo el día".

Juanita Tinelli sobre sus relaciones amorosas

La hermana de Francisco Tinelli fue noticia en las últimas semanas por un supuesto romance con Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza que fue atacado por un joven a la salida de un boliche. La joven aseguró que actualmente está soltero y, cuando el periodista le preguntó por los rumores que hubo en el último tiempo, ella soltó: "Pasaron cosas, pero estoy soltera".

Juanita se refirió a la soltería de su padre, quien cortó su relación amorosa con Guillermina Valdés tras años de amor, y reveló: "Lo veo muy bien, lo veo contento", sobre el presente de Marcelo Hugo.