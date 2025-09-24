Duró dos días: una figura se va de Polémica en el Bar tras el bajo rating

Se conoció quién fue la primera baja de Polémica en el bar.

El regreso de Polémica en el Bar a la pantalla de América TV quedó envuelto en un inesperado cambio a solo dos días de su estreno. Marina Calabró, una de las figuras más destacadas del panel, decidió bajarse del ciclo que conduce Mariano Iúdica en medio de rumores por el bajo rating y diferencias de horario.

La información fue revelada por la periodista Sofía Ubeda en el programa Entrometidos (Net TV), donde incluso compartió un audio que le envió la propia Calabró. “Me sentí divina, me trataron súper bien y me recibieron con mucho cariño. Es un equipo divino, pero lamento que por el cambio de horario no puedo estar. Se me hace imposible y lo lamento mucho, no nos pusimos de acuerdo”, explicó la periodista sobre su breve paso por el ciclo.

A partir de la próxima semana, Silvina Escudero será quien ocupe el lugar vacante en el programa. La modelo y bailarina, actualmente en reposo por una fuerte gripe, confirmó su incorporación a través de un video en sus redes: “Detesto estar en reposo, hablo bajito porque me pica la garganta. Hoy tenía que ir a Polémica en el Bar… Estoy con nebulizaciones, caramelos y té con miel”.

Los motivos por los que Marina Calabró dejó "Polémica en el Bar"

Polémica en el Bar fue pensado originalmente para la pantalla de América 24, con una franja horaria más temprana. Sin embargo, las modificaciones en la programación llevaron a que el ciclo se emita en el prime time de América TV. Según reveló Tomás Dente, este cambio de horario habría sido uno de los factores que complicaron la continuidad de Marina Calabró, que finalmente se alejó del programa a solo dos días de su regreso.