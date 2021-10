Dramática confesión de un periodista de El Trece: "Me diagnosticaron cáncer"

Un reconocido periodista de El Trece reveló que le detectaron un cáncer y causó conmoción en el mundo de la TV argentina.

En las últimas horas, una noticia generó muchísimo impacto en la TV argentina. Una periodista y conductora de gran reconocimiento en El Trece reveló que le detectaron un cáncer. Se trata de María Laura Santilán, quien dio a conocer varios detalles acerca del mal momento personal que le tocó atravesar hace algunos años. "Pensé que me podía morir y nunca lo había pensado", comentó.

En una entrevista que le concedió a Infobae, Santillán explicó cómo fue que le detectaron la enfermedad: "En junio de 2014 me diagnosticaron cáncer de mama. Cuando me dijeron que tenía un tumor y que era maligno me asusté mucho". Consciente de que pasaron 7 años de aquel momento, recordó: "Octubre es especial. Es un mes donde valoro más que nunca la vida y pienso en todos los proyectos que me quedan por hacer".

"Te das cuenta que si todo puede terminarse, cada momento que vivís es maravilloso, que hay que aprovecharlo, que hay que cumplir los sueños, hay que hacerlo ahora, pensar seriamente qué es lo que no nos queremos perder y poner manos a la obra", agregó Santillán, a quien sin dudas le cambió la vida la enfermedad que padeció. "Piensen qué cosas no se quieren perder ya que hay esperanza de vida después de un diagnóstico temprano", sugirió la periodista.

María Laura Santillán, periodista de pasado en El Trece.

En tanto, María Laura contó cómo fue que hizo para salir de aquella dura enfermedad: "Cuando uno está en lo peor, pasando lo que nunca creyó que iba a pasar, o preguntándose cómo sigue esto... para estar bien, decidí trabajar. Y trabajé con todos los tratamientos encima, faltando solamente lo imprescindible. No creo que el show deba continuar; entiendo que la gente se tome todas las licencias para hacerse rayos, quimio. Pero me pregunté qué quería hacer yo, y yo quería seguir la vida como siempre, si se podía. No podría haberlo hecho si no hubiera tenido un médico que me hizo la vida muy cómoda: Carlos Bas, jefe de Oncología del Hospital Alemán".

Incluso, la periodista explicó que ni siquiera dejó de trabajar en Telenoche -noticiero de El Trece- al momento de realizar los tratamientos contra el cáncer de mama: “Es como me criaron. Para mí no hay discusión posible: hay que trabajar. Nadie se dio cuenta de que no tenía la mitad de mi pelo. En el momento de hacer 'Telenoche' me sentía bien, lo digo en serio".

En dónde trabaja María Laura Santillán tras ser despedida de El Trece

De acuerdo a lo que dio a conocer el periodista Pablo Montagna en los últimos días, María Laura Santillán llevó a cabo su venganza contra El Trece: "A poco menos de un año de dejar Telenoche, y de múltiples invitaciones, reaparece en TV". Y agregó: "Será en +Realidad con Jonatan Viale por La Nación+ y posiblemente previamente participe del pase con Eduardo Feinmann". En tanto, la periodista también se destaca realizando entrevistas por Infobae.

A fines de diciembre de 2020 y pocos días después de su inesperada salida de El Trece, Santillán manifestó su angustia en su cuenta oficial de Twitter. En medio de rumores que la vinculaban a diferentes señales televisivas a las que podría arribar, la conductora sólo atinó a demostrar su tristeza y nostalgia por haber dejado su lugar de trabajo. "Estoy muy triste", aseguró.