Dos participantes renunciaron al millón y Guido Kaczka enloqueció: "Hasta acá"

La posibilidad de seguir se la llevó el tercer participante y el conductor de Los 8 Escalones no pudo ocultar su reacción.

En la edición de Los 8 Escalones emitida este martes por la noche, una situación dio lugar a la desopilante reacción de Guido Kaczka. La ganadora del millón no aceptó seguir compitiendo y le cedió el lugar a su contrincante, pero la respuesta sorprendió a todos.

La ganadora fue Mariel, una joven que tiene un taller de enmarcado artesanal, estudia el profesorado de Artes Visuales, y se impuso ante Tatiana, pilota de automovilismo a quien le cedió el lugar para continuar en el programa. La decisión también fue de no seguir para la serie de reacciones que incluyó al jurado, participantes y el propio conductor.

"Hoy temprano no sabes lo que fue... uno dijo que no, el otro dijo que no. Vos podes ir por dos millones de pesos en menos de 24 horas porque es mañana dos y media de la tarde. ¿Qué haces: seguís o hasta acá?", arengó Guido ante la atenta mirada de Mariel.

Cuando todo parecía que la artista iba a seguir, indicó: "Hasta acá, Guido". Rápidamente agarró el micrófono Carmen Barbieri y sorprendida dijo: "Yo esto no lo puedo creer, me emociona. Realmente habla muy bien de la gente, que lindo".

"Que 'Tati' siga en carrera", añadió la ganadora del millón, que motivó el aplauso de todos, y frente al "¿volvés?" de Guido, contestó: "No, no vuelvo. Quería vivir la experiencia nada más". Como consecuencia de esto, el conductor reaccionó de una particular manera para con el siguiente participante en fila.

"¡Ay 'Jorgito'!", lanzó para la sonrisa de los presentes y del mismo concursante, quien se ubicaba en tercer lugar. "No lo puedo creer", expresó quien vuelve en la edición de este miércoles por la tarde.

Guido Kaczka hizo llorar a una participante de Los 8 Escalones

En la edición "kids", donde participan madres y padres con sus hijos e hijas, cada concursante debió contar su historia de vida. Pero antes, Kaczka le consultó: "La pregunta para Bárbara, la mamá de Francesco. ¿Qué sentís por Francesco?". "Es mi compañero de ruta. Fui mamá muy jovencita y me voy a emocionar...", le aseguró.

"¿A qué edad?", indagó el conductor, quien buscó que siguiera contando parte del vínculo que Bárbara tiene con su hijo. "A los 18", señaló la participante. Una vez más, Guido tomó la palabra y describió la forma en la que reaccionó ella: "Y estás chocha...es tu historia, no la cambiás...".