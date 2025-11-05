El regalo que les hicieron a los diputados de La Libertad Avanza en el Congreso.

Este martes 4 de noviembre, los diputados de La Libertad Avanza se reunieron en el Congreso de manera protocolar, para darle la bienvenida a sus nuevos compañeros recientemente electos tras el triunfo en los comicios del domingo 26 de octubre. Una buena cantidad de bancas se renovaron tanto en Diputados como en Senadores, por lo que el panorama en ambas cámaras podría cambiar drásticamente de aquí al corto y mediano plazo.

Soledad Molinuevo, una de las personas que ahora ocupará un escaño, habló con Fuera de Agenda tras salir del recinto y contó cómo fue el evento en cuestión, así como también reveló el curioso regalo que les repartieron a quiénes a partir de hoy deberán presentar proyectos de ley y asistir a las sesiones para dar su opinión (así como aprobar, rechazar o abstenerse) sobre los que surjan de los demás partidos.

Soledad Molinuevo, diputada por Tucumán de La Libertad Avanza.

El particular regalo para los diputados electos de La Libertad Avanza

En primera medida, la tucumana evidenció que "la reunión fue muy linda, más que nada protocolar, de bienvenida nada más a los nuevos diputados" y que fue con fines de "conocernos entre nosotros". Respecto a si hablaron acerca de avanzar con reformas como las mencionadas por Javier Milei, reiteró: "No, por hoy todavía nada. Mañana tenemos reunión y quizá avancemos por ese lado, hoy fue más que nada protocolar".

Otro trabajador de prensa observó que llevaba una bolsa de tela con el motivo de La Libertad Avanza y quiso saber que había dentro. "Nos dan un reglamento del Congreso de la Nación para ir estudiándolo, junto con la Constitución Nacional", explicó, afirmando que "hay que estudiar", algo que llamó la atención en redes sociales, con varios internautas cuestionando si no deberían tener eso en claro previo a presentarse como candidatos para dicho rol.