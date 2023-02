Diego Leuco hizo lagrimear a Sofía Martínez y lo publicó en las redes

Diego Leuco le mostró un video a su novia, Sofía Martínez, y la hizo llorar desconsoladamente.

Diego Leuco publicó un video de su pareja, Sofía Martínez, completamente quebrada en llanto. El clip se volvió viral y millones de personas le expresaron su cariño a la periodista.

La carrera periodística de Sofía está cada vez en mayor ascenso, especialmente después de su memorable entrevista viral a Lionel Messi, en la que hizo emocionar al futbolista con sus conmovedoras palabras de aliento antes de ganar el Mundial Qatar 2022.

En aquella nota, se puede ver a Martínez entrevistando a Messi y diciéndole que ya se había ganado el corazón de millones de niños y niñas alrededor del mundo vestidos con camisetas de Argentina que llevan su nombre. Sofía no lo sabía, pero Messi atesoró sus palabras en lo más profundo de su corazón e incluso la nombró en una entrevista.

Leuco fue quien le mostró el video en el que Messi la nombra en una nota y, al verlo, la periodista rompió en llanto. Su novio filmó el momento y su reacción conmovió a millones de argentinos. "Yo escuché lo que dijo Messi sobre vos, pero vos no lo escuchaste todavía”, le adelantó el periodista, con un gesto de entusiasmo.

"Sí, sí, vi camisetas por todos lados, como me dijo Sofi en la nota antes de la final. Ver camisetas de gente en todo el mundo del 10 de Argentina, de Messi, es algo muy lindo", dice Leo en aquella entrevista. Al escuchar sus palabras, Sofía lloró y dijo: “Es insólito, increíble, no sé... Qué increíble, boludo”.

"¿Lo podemos ver otra vez?”, le pide a su novio, sonriendo y con lágrimas en los ojos. Luego de volver a reproducirlo unas cuatro veces más, Sofía les mostró el video a sus familiares a través de su grupo de WhatsApp. "Imaginate cómo están... ¡Están más contentos que yo!", exclamó emocionada.

Las palabras de Sofía Martínez que emocionaron a Lionel Messi

Luego de hacerle algunas preguntas a Messi tras la victoria de Argentina contra Croacia, Sofía Martínez se dio el gusto de abrir su corazón, correrse de su rol de periodista durante algunos segundos y decirle sus palabras más sinceras al futbolista, en honor a todos los argentinos.

“Lo último que te voy a decir no es una pregunta sino que solamente te quiero decir que se viene la final del mundo y, si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que más allá del resultado hay algo que no te va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la imaginaria, marcaste la vida de todos y eso para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo, eso no te lo va a sacar nadie”, le dice Sofía en aquel clip.

Messi no suele quebrarse en las notas, pero sus palabras le llegaron a lo más profundo y se le llenaron los ojos de lágrimas. “Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, que de verdad ojalá te lo lleves siempre en el corazón, porque creo que es más importante que cualquier Copa del Mundo. Y eso ya lo tenés. Así que gracias, Capitán”, concluye Sofía. El video se viralizó rápidamente en las redes sociales y la periodista recibió millones de mensajes de los fanáticos de la Selección Argentina, quienes le dieron las gracias por haber puesto en palabras aquello que todos soñaban con decirle a Leo.